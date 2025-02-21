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重生了！阿里巴巴啟動史上最大AI建設　股價再飆10%

阿里雲1月29日發布「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max。（圖／中新社）

▲阿里雲1月29日發布「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max。（圖／中新社）

圖文／CTWANT

作為中國最早布局AI的科技公司，阿里巴巴(BABA)終於能大鳴大放，在美股開盤前公布2024會計年度第三季財報，實現營收2801.5億元人民幣，年增8%，淨利潤464.34億元人民幣，年增長333%，公布後阿里巴巴股價再漲10%，今年市值增加已破千億美元，是近期最強飆股。

最重要的是，公司CEO吳泳銘表示，上一季的資本開支高達317.8億元人民幣，未來3年集團在雲端和AI的基礎設施，投資將超越過去10年的總和，步入集團史上最大的Capex（資本開支）建設週期。

近期阿里巴巴與蘋果達成合作協議，將支持在中國銷售iPhone的AI服務，分析師認為蘋果選擇阿里巴巴作為合作夥伴，主要在於中國市場的購物和支付數據。

而本周一，中國國家主席習近平舉行的民營企業座談會，是中國產業與政策對話的最高規格事件，受邀參與的企業名單，暗示著下一步中國科技產業的政策方向，而沉寂多時的阿里巴巴創辦人馬雲重新回到舞台中央，外界認為，就是因為阿里的通義千問 (Qwen) 開源大模型。

先前中國政府對網路產業進行打壓，阿里巴巴一度失去市場主導地位，然而近期中國AI新創公司深度求索 (DeepSeek) 崛起，推動相關中國科技股漲勢與產業話語權，阿里巴巴市值今年已增加約1千億美元。

以財報來看，阿里巴巴上一季在電商業務的淘天集團，年增5%、達1360.91億元人民幣，國際電商平台包括全球速賣通(AliExpress)、Trendyol等營收年增32%、至377.56億元人民幣，阿里雲營收年增 13%、至317.42億元人民幣，AI相關產品已連續6季保持3位數成長。

阿里巴巴近期將推出基於通義千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型。吳泳銘表示，AI的機會是幾十年一遇的行業變革，首要目標就是追求AGI（通用人工智慧）的實現，如果實現AGI，相關產業將會成為全球最大的產業，可能影響現在約50%左右的GDP產業。

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