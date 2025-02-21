「罷捷」涉冒名連署、大量謄寫　黃捷提告：造假連署必須負法律責任

▲高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」至中選會交件。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼展開中，然而藍營罷免綠委行動多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。而藍營罷免綠委黃捷連署中，也發生民眾遭冒名連署、選委會清查出現「大量字跡相似」狀況。黃捷今（21日）委託律師提告罷團告發涉偽造文書、個人資料保護法及選罷法等。對於藍委柯志恩稱「應支持修法附身分證，就能杜絕。」黃捷則回應，柯志恩2019年就說「連署附身分證影本是大開民主倒車、徹底剝奪人民權利」，難道自己說過的話都忘了？

黃捷近日接獲選民陳情，指稱在未經當事者同意的情況下，個資遭罷免團體冒名連署，懷疑可能有個資外洩疑慮。受害者表示，自己在70年代曾有過國民黨黨員身分，懷疑個資是否從國民黨黨員名冊流出。黃捷今委託律師王俊智，並由服務處鄭副執行長陪同，前往高雄地檢署對罷團告發涉偽造文書、個人資料保護法及選罷法等，黃捷強調，必須打擊犯罪，還給受害者公道。

對於柯志恩回應「應支持修法附身分證影本，就能杜絕。」黃捷表示，問題根本在於不該冒用他人個資造假連署，而不在於附身分證影本，更不是把除錯的責任丟給人民，柯志恩2019年甚至說過「連署附身分證影本是大開民主倒車、徹底剝奪人民權利」，難道連自己說過的話都忘了？用柯志恩的話就能打臉柯志恩。

黃捷說，目前中選會已有查核機制，會針對偽造疑慮的連署書寄出查詢，並確認是否為本人連署，呼籲柯志恩，冒假是刑事犯罪，任何黨派立場的人都該一致譴責、不能縱容，才能為公民社會樹立典範。

黃捷提到，《選罷法》新法如果像柯志恩說的這麼好用，藍營想罷免的幾案，為何趕在新法上路前送出，而不適用國民黨通過的附身分證？這不是自打嘴巴嗎？國民黨搞罷免，連署錯假率是出了名的高，「敢造假只好法院見」。

黃捷強調，面對罷免一向正面迎戰、努力用政績通過檢驗，但民眾個資被濫用，絕不縱容，希望還給受害者公道。

