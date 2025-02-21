馬斯克稱X平台社群筆記功能遭濫用　矢言解決問題

▲馬斯克在2022年收購前身為推特（Twitter）的X。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克20日說，社群媒體平台X的「社群筆記」功能允許用戶對可能誤導的貼文進行事實查核，卻在有關烏克蘭總統澤倫斯基的議題上遭「利用」，他矢言「解決」問題。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）是在美國總統川普近日轉而批評昔日盟友澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後發表上述言論。川普指控澤倫斯基是「獨裁者」，並挑起與俄羅斯的戰爭，這是莫斯科當局長期以來主張的論調。俄羅斯於2022年入侵烏克蘭。

川普的立場180度大轉變，使得震驚不已的歐洲官員和記者等社群媒體用戶特別在X上發聲，為烏克蘭和澤倫斯基辯護。

許多人使用的「社群筆記」（Community Notes）功能允許用戶為可能包含不實資訊的貼文加註額外說明並藉此闢謠。

馬斯克在X上寫道：「不幸的是，社群筆記愈來愈常被各國政府和傳統媒體利用。正在努力解決這個問題。」

他繼續說：「澤倫斯基控制關於自己支持率的民調，顯然完全不可信！實際上烏克蘭人民厭惡他，這就是為什麼他拒絕舉行選舉。」

澤倫斯基的5年任期已在去年屆滿，但根據烏克蘭法律，戰爭期間可不舉行選舉。

根據基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）本月進行的調查，澤倫斯基的支持率為57%，並且「維持他的合法性」。

馬斯克2022年收購前身為推特（Twitter）的X後，推出「社群筆記」功能，並大幅改革許多安全性和內容審查功能。