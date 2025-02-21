馬斯克政府效率部雷厲風行！關閉多處部門機構　停建駐南蘇丹使館

▲特斯拉創辦人馬斯克領導「政府效率部」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普今年1月20日宣誓就職後，宣布成立新的諮詢機構「政府效率部」（DOGE），由特斯拉執行長馬斯克領導，主張裁減聯邦政府工作人員、進一步審查被認為是浪費稅金的非必要性支出。馬斯克一上任，便裁撤首席多元化官員執行委員會，之後停止1美分幣的生產，並停止在南蘇丹建立美國大使館的專案。

根據BBC，川普已簽署行政命令的方式成立諮詢機構「政府效率部」（DOGE），由馬斯克引領該機構，並在每個政府機構安排至少4名專職員工，其部分職責包括提升IT系統與政府效率，必須於2026年7月以前完成，因此旗下審核小組的職員大多是擁有科技背景、19至25歲的年輕人，他們熟悉人工智慧（AI）的使用。

報導指出，馬斯克認為DOGE的目標在於為納稅人省錢，減少美國目前36兆美元的國家債務，希望每年削減多達2兆美元的債務，並終結「官僚專政」。儘管目前不清楚DOGE節省多少資金，但川普聲稱他們發現「詐欺與濫用」行為，馬斯克更聲稱團隊已經為納稅人省下超過10億美元的「多元、平等和包容」（DEI）合約。

▲馬斯克兒子白宮「挖鼻屎」抹總統桌，川普稱讚高智商。（圖／路透）

事實上，馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）上任以來便引發法律爭議，試圖關閉美國國際開發署（USAID）、進入國家海洋暨大氣總署（NOAA）、存取與多元化計畫（DEI）的相關數據，獲取聯邦航空總署（FAA）技術權限，其中美國國際開發總署負責全球人道援助。

DOGE嘗試存取美國財政部的政府支付系統與公民財務數據，不過法院下令禁止並要求銷毀相關數據。同時，川普承諾解散美國教育部，DOGE獲取聯邦學生貸款數據，引來民主黨調查。

另外，美國國防部預算每年超過8500億美元（約新台幣27.8兆元），五角大廈至今未能通過正式審計。國會監管機構長期以來，發現國防部財務報告存在漏洞，高達50%的支出流向國防承包商，層層轉包導致預算流向難以追蹤，因此DOGE進駐五角大廈刪減預算。

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

五角大廈擁有300萬名軍人與文職人員，高層將領數量超過戰爭時期的標準，導致行政效率低下。美國國防部長赫格塞斯認為，應削減官僚機構、將資源投入基層部隊，提升美軍作戰能力。

其實，DOGE從1月21日開始運作以後，第一項工作目標便是移除「首席多元化官員執行委員會」（Chief Diversity Officer Executive Committee）網站、解散該部門人員，因為該部會被認為職能重疊、效率低落，且浪費大量政府預算。

▲1美分硬幣。（圖／達志影像／美聯社）

DOGE開始運作後，也將目標瞄準美國鑄幣局，檢討「1美分」硬幣是否該存在，因為1美分在製造與發行上的成本高達3.7美分，比前一年增加20%，該部門認為生產成本過高，鑄幣量達到45億枚，2023財年花費超過1.79億美元生產1美分硬幣，但因為其使用率非常低，加上鋅、銅等金屬成本上漲，成為DOGE的眼中釘。

另外，有消息指出，川普政府考慮停止美國駐南蘇丹大使館的興建工程，減少非必要海外支出。DOGE透露，拜登政府曾撥款7.84億美元，在南蘇丹首都朱巴的杰巴爾（Jebel）地區興建新的美國大使館綜合設施，該專案佔地19英畝，含有水井與太陽能等設施，預計2027年完工。DOGE正進行審查，批評該筆支出「並非納稅人資金的合理用途」。