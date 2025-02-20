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川普發錢了？喊全民普發16萬大紅包　美媒曝「恐實拿不到400塊」

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲川普有意把DOGE省下來的一部份資金，還給美國納稅人。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，有意將政府效率部（DOGE）節省下來的一部分資金，直接還給納稅人，而金融機構Azoria Partners共同創辦人菲什貝克（James Fishback）估計，這等同於每戶獲得約5000美元（約新台幣16.3萬元）。但各大媒體質疑，DOGE的成果遭到誇飾，每位納稅人實際上只能獲得11美元（約新台幣360元）。

川普19日在邁阿密出席「未來投資倡議研究所優先峰會」，他談到DOGE時透露，「一個新的概念正在考慮中，我們把DOGE節省資金的20%交還給美國公民，20%用於償還債務，因為這個數字令人難以置信。」

此前，領導DOGE的馬斯克也曾提出這個想法。他本周在X透露，川普宣布「DOGE紅利」計畫，要向納稅家庭發放5000美元退稅支票。

▲▼馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE）。（圖／路透）

▲川普和馬斯克領軍、削減聯邦開支的努力，在華府造成衝擊。（圖／路透）

不過，儘管白宮宣稱目前已經節省大約550億美元，但DOGE網站條列項目卻顯示，該機構迄今大約只節省了86億美元。如果按照川普所說，把其中20%返還給納稅人，相當於每位納稅人僅能獲得11美元左右。

《彭博社》報導，馬斯克削減聯邦政府開支與勞動力，引發相關權責的質疑與法律挑戰。而他與川普一再誇大納稅人節省下來的金額，也讓外界懷疑大幅削減開支的遠大目標，是否真的能夠實現。

批評人士認為，如此激進地裁員、取消合約，可能削弱關鍵政府服務。長期而言，在替納稅人省錢方面，恐怕也收效甚微。

 
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