馬斯克挖舊照嗆爆澤倫斯基！　「他在孩子戰死時拍時尚大片」

▲馬斯克指責澤倫斯基,在戰爭時不務正業去拍時尚大片。(翻攝X@elonmusk、olenazelenska_official IG)

美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)近日因俄烏戰爭問題隔空交鋒。總統高級顧問、世界首富伊隆馬斯克(Elon Musk)也在網路上開嗆,稱澤倫斯基害死美國記者,並貼出他與妻子歐倫娜澤倫斯卡(Olena Zelenska)過去為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的照片,痛批他在戰爭期間不務正業。

馬斯克20日在社群平台X發文指控澤倫斯基「殺害了一名美國記者」。事件起因於2023年,智利裔美籍記者岡薩洛利拉(Gonzalo Lira)因批評烏克蘭政府,表態支持俄羅斯入侵立場而遭到拘留。2024年1月,美國國務院證實利拉在獄中病逝,利拉的父親曾指控基輔當局延誤治療,並試圖掩蓋其病情。

▲澤倫斯基2022年與妻子歐倫娜拍攝《VOGUE》 雜誌照片。(翻攝olenazelenska_official IG)

除了控訴澤倫斯基害死記者,馬斯克還貼出一張澤倫斯基與妻子2022年幫《VOGUE》拍攝的封面照片,並寫道:「當前線戰壕裡的孩子們正在死亡時,他在做這件事。」暗示澤倫斯基在國難時仍參與和政治無關的拍攝活動,試圖塑造公眾形象,酸度破表。

根據《The Week》報導,馬斯克的言行與川普近來的立場一致,川普近期砲轟澤倫斯基,指責烏克蘭不該發動戰爭,更稱他為「獨裁者」,嗆他無法在3年內結束戰爭、民調過低等。澤倫斯基則回應,川普被俄羅斯影響,活在「假訊息泡泡」中。

事實上,馬斯克曾是烏克蘭的支持者,早期曾捐贈數千台Starlink星鏈衛星通訊設備,協助烏軍維持戰場通訊。然而,近年來他逐漸改變態度,開始質疑美國對烏克蘭「無條件提供援助」,關切資金流向與戰爭前景。

