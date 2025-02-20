馬斯克挖舊照嗆爆澤倫斯基！　「他在孩子戰死時拍時尚大片」

▲馬斯克指責澤倫斯基，在戰爭時不務正業去拍時尚大片。（翻攝X@elonmusk、olenazelenska_official IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日因俄烏戰爭問題隔空交鋒。總統高級顧問、世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）也在網路上開嗆，稱澤倫斯基害死美國記者，並貼出他與妻子歐倫娜澤倫斯卡（Olena Zelenska）過去為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的照片，痛批他在戰爭期間不務正業。

馬斯克20日在社群平台X發文指控澤倫斯基「殺害了一名美國記者」。事件起因於2023年，智利裔美籍記者岡薩洛利拉（Gonzalo Lira）因批評烏克蘭政府，表態支持俄羅斯入侵立場而遭到拘留。2024年1月，美國國務院證實利拉在獄中病逝，利拉的父親曾指控基輔當局延誤治療，並試圖掩蓋其病情。

▲澤倫斯基2022年與妻子歐倫娜拍攝《VOGUE》 雜誌照片。（翻攝olenazelenska_official IG）

除了控訴澤倫斯基害死記者，馬斯克還貼出一張澤倫斯基與妻子2022年幫《VOGUE》拍攝的封面照片，並寫道：「當前線戰壕裡的孩子們正在死亡時，他在做這件事。」暗示澤倫斯基在國難時仍參與和政治無關的拍攝活動，試圖塑造公眾形象，酸度破表。

根據《The Week》報導，馬斯克的言行與川普近來的立場一致，川普近期砲轟澤倫斯基，指責烏克蘭不該發動戰爭，更稱他為「獨裁者」，嗆他無法在3年內結束戰爭、民調過低等。澤倫斯基則回應，川普被俄羅斯影響，活在「假訊息泡泡」中。

事實上，馬斯克曾是烏克蘭的支持者，早期曾捐贈數千台Starlink星鏈衛星通訊設備，協助烏軍維持戰場通訊。然而，近年來他逐漸改變態度，開始質疑美國對烏克蘭「無條件提供援助」，關切資金流向與戰爭前景。

He did this while kids are dying in trenches on the war front pic.twitter.com/NPhDz3cP46 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025



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