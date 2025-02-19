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擋馬斯克數據請求！美社安局長閃辭　川普澄清引質疑

▲▼馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE）。（圖／路透）

▲馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE），但並未有法律文件支持。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國社會安全局（Social Security Administration，SSA）近日風波不斷。先是代理局長金恩（Michelle King）因與億萬富翁馬斯克領導的政府效率部（DOGE）在敏感數據獲取上產生衝突而請辭，隨後川普政府任命反詐欺專家杜德克（Leland Dudek）接任代理局長，事件持續引發美國社會對於馬斯克在政府中角色的關注與質疑。

根據報導，金恩辭職前，DOGE曾試圖獲取SSA收集的敏感數據，這被視為她請辭的導火索。目前金恩辭職的具體細節尚未完全公開。針對此事，記者詢問了川普的看法，川普則回應稱：「當你解僱某人時，他們總是對外稱是自己辭職的。他們必須被解僱，誰會留下他們？」

與此同時，馬斯克在DOGE中的角色和表現備受爭議。儘管川普多次公開賦予他主導權，但白宮官員澄清，馬斯克並未正式領導DOGE。官方法律文件也顯示，馬斯克並無實際或正式的政府決策權。然而，即使馬斯克在法律層面與DOGE保持一定距離，他的影響力仍然不容忽視。紐約特斯拉展廳外曾出現抗議活動，民眾藉此表達對馬斯克的不滿。

民主黨州檢察長正尋求聯邦法院介入，指控馬斯克實際掌控DOGE，對聯邦政府的影響力已超出法律框架，涉嫌違反憲法中的「委任條款」。檢察長們擔憂此舉將威脅政府數據安全及行政透明度。

在金恩離職後，川普政府迅速任命了社安局反詐欺辦公室前負責人杜德克為代理局長。白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）表示，川普政府預計提名人比西尼亞諾（Frank Bisignano）將在未來幾週內獲得確認，正式接任局長一職。杜德克則向社安局員工承諾，將以公開透明的方式領導該機構。

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