褲管掏出夾鏈袋秒塞嘴裡　無照男1打2警辯：他們噴我辣椒水

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）去年5月間開車被2名警員攔查，竟疑似從褲管裡拿一個夾鏈袋並放入口中，雙方因而發生衝突，導致警員受傷。雖然阿忠聲稱是警員噴他辣椒水，自己沒有反抗，但並未獲得台北地院法官採信，日前仍依妨害公務罪判處他拘役58日，得易科罰金5.8萬元。

▲阿忠被警員攔查，竟把夾鏈袋塞進嘴裡。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿忠去年5月間開車行經台北市區，因為形跡可疑，被2名警員當場攔查，進而被抓包無照駕駛；接著，他同意讓警員檢查身體及車輛，過程中卻疑似從褲管裡掏出一個裝有不明物體的夾鏈袋，並速迅放入口中。

2名警員見狀，擔心阿忠吞下毒品等違禁藥物，可能會造成生命、身體危害，於是立刻上前打算將他嘴裡的東西取出，雙方因而發生衝突，導致其中1名警員四肢多處擦挫傷（傷害部分未提告）。

阿忠在接受偵訊時辯稱，是警員先噴他辣椒水，因為很難受，才會做出保護自己臉部的動作，「我沒有反抗」；但後續經由法院合法傳喚時，他卻無正當理由不到庭。

台北地院法官認為，阿忠不思克制情緒，竟以強暴手段妨害公務執行，破壞國家法紀執行的尊嚴，對警員依法執行職務的威信、尊嚴造成負面影響，考量到他犯後僅坦承部分客觀事實的態度，最終依妨害公務執行罪，判處他拘役58日，得易科罰金5.8萬元，全案仍可上訴。