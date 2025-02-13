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約4正妹陪唱拍片嗨完就跑　惡男求原諒又爽約！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

郭姓男子2023年5月至2024年4月間，以陪唱、拍攝影片等理由，相繼約了4名女子碰面，但每次活動結束之後，他就會以需要領錢等理由找機會落跑，讓受害女子獨自負擔所有費用，後來被一狀告上法院，他當庭哀求和解，卻又在調解當日放鴿子，害女方白跑一趟。台北地院法官日前審理之後，依詐欺得利罪、竊盜罪，判處郭男有期徒刑4個月、拘役40日，皆可易科罰金。

▲玩樂,KTV,OL,應酬,唱歌示意圖（圖／CFP）

▲郭男約正妹陪唱或拍攝影片，活動結束之後卻不付錢就落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，郭男2023年5月間打電話向某傳播公司要求提供陪唱服務，負責人派遣A女前往服務，他卻在歡唱結束之後，佯稱沒有現金要請朋友來付款，騙取A女的信任，同意讓他暫時離開，隨即趁機落跑；A女無奈只能先代為支付包廂帳款，該獲得的1萬多元服務鐘點費也沒有拿到。同年8月郭男前往北部某KTV包廂歡唱、飲酒，唱完之後又以類似手法騙取員工信任，再次白吃白喝成功。

接著，郭男在2024年2月間以邀請拍攝影片，每小時2萬元、超時再加5000元等理由，相繼邀請B女、C女前往KTV包廂進行拍攝工作，結束之後再找藉口聲稱需要領錢付款，一離開包廂便逃逸無蹤。

郭男食髓知味，2024年4月再次出手，邀約D女前往KTV唱歌，期間看見D女的皮包內有現金，竟趁對方不注意時，將現金7000元拿走，接著兩人前往旅館休息，他卻趁D女熟睡之際落跑。D女醒來之後想要結帳，這才發現錢被偷了，氣得立刻報警處理。

更誇張的是，郭男挨告之後，當庭請求法官安排調解，他願意與受害者們和解，結果等到調解當日，他卻沒有現身，讓受害者們又白跑一趟。

台北地院法官認為，郭男年紀輕輕，就不思以正途賺取錢財，最終以4次詐欺得利罪、1次竊盜罪，判處他有期徒刑4個月、拘役40日，均可易科罰金，全案仍可上訴。

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