排隊停車被勸離氣到衝撞警　駕駛收10張罰單再噴6萬元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年9月間開車排隊打算進入台北市大安區一處停車場，結果被民眾通報影響交通，他竟心生不滿，開車衝撞前來勸導的警員，事後不僅收到10張罰單，還因此挨告，日前被台北地院法官依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑6個月，緩刑3年，還要向公庫繳納6萬元。

▲阿哲不滿排隊進停車場被勸離，竟開車衝撞警員。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年9月間開車行經台北市大安區建國南路2段一處停車場，打算排隊進入停車場；然而，有民眾通報該停車場出入口的排隊情況已經影響到交通，警員獲報之後前往處理，勸導排隊駕駛離開。

沒想到阿哲竟心生不滿，當場開車衝撞警員，接著加速逃逸。幸好警員閃得快，沒有受傷，最後警方是在建國高架上往國道南下的匝道處，成功逮捕阿哲。

台北地院法官認為，阿哲無視警員執法的公權力，以強暴手段妨害公務執行，破壞國家法紀執行的尊嚴，考量到他終能坦承犯行，因本案所生的10張交通違規舉發通知單均已繳納完畢，態度尚可，最終依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，另外還要向公庫支付6萬元、接受3場法治教育課程，全案仍可上訴。