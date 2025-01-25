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京華城案柯文哲3／20首出庭！北院「審理時程」全曝光

柯文哲3月20日首出庭　審理時程曝光

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲所涉京華城貪污及侵占政治獻金案，台北地院23日首度開庭，傳喚台北市副市長彭振聲及都發局官員邵琇珮與柯文哲的大帳房李文宗，柯文哲預計在3月20日下午開庭進行準備程序，除全部認罪的邵琇珮外，其餘10名被告將在3月4日至4月1日間進行10次庭期。

全案庭期訂於3月4日下午2點30分提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇，同日下午3點40分則傳喚木可公司負責人李文娟；在押的威京集團主席沈慶京則於3月11日下午2點30分提訊，目前他已聲請保外就醫，合議庭尚未裁定，與沈慶京同日出庭的有威京集團主管張志澄，於當天下午3點40分出庭。

3月20日下午3點30分則第二度提訊柯文哲的大帳號李文宗，同天下午3點40分則首度提訊柯文哲；3月25日下午2點30分則傳喚會計師端木正，同日下午3點半則傳喚前都發局長黃景茂；4月1日上午9點半傳喚應曉薇的顧問助理吳順民。

台北地檢署去年12月底起訴京華城案，指沈慶京行賄柯文哲、李文宗、應曉薇、吳順民及派發獎金給朱亞虎等威京集團員工，在柯文哲等人共犯《貪污治罪條例》的不法結構下，由柯文哲以市長職權，下令彭振聲、黃景茂、邵琇珮違法通過京華城都市計畫，讓京華城案獲逾121億元的鉅大不法利益，柯文哲除圖利，還收受210萬元的假政治獻金真賄款及至少1,500萬元後謝。

柯文哲除了京華城圖利收賄案，另遭起訴與李文宗、李文娟共同侵占柯文哲競選總統政治獻金及民眾黨政治獻金共6,234萬6,790元，涉及公益侵占及背信等罪。

1月23日首度進行準備程序時，已獲交保停押的彭振聲出庭表示，他沒有不法所得，遭起訴圖利，彭表示，偵查中出庭逾30次，該講的都講的該認罪都認了，沒有要翻供。當天邵琇珮接著出庭，她完全不爭執起訴內容，也沒有要傳喚證人，庭訊10分鐘即結束。

羈押中的李文宗1月23日出庭不認罪，對於沈慶京的心腹朱亞虎坦承透過李文宗行賄柯文哲210萬元假政治獻金，並傳送「7人210，感謝560」簡訊給李文宗，李文宗表示，沒有參與京華城案，自己是因柯文哲及蔡壁如才認識朱亞虎，他收到簡訊後才幫忙市長做公關。


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