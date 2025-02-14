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社會 社會焦點 保障人權

陌生男闖停車場「躺地5秒鐘」　他見車底1物傻眼

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）2023年10月間擅自闖入某辦公大樓的地下停車場，並「仰躺」在A男的車子後方大約5秒鐘，隨即離去；A男接獲管理員通知，當晚立刻將車子開到修車廠檢查，結果竟然在底盤發現一個GPS追蹤器。台北地院法官日前審理此案，並依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪，判處阿哲有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼停車位。（示意圖／CFP）

▲阿哲闖入地下停車場，並在A男的車子底盤裝設GPS追蹤器。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲與A男並不認識，2023年10月間阿哲未經許可擅自進入某辦公大樓的地下停車場，並將一個GPS追蹤器安裝在A男的車子底盤；但因為他的行跡過於奇怪，大樓管理員發現之後，立刻通知A男，A男當晚便將車子開到修車廠檢查並將GPS追蹤器拆除。

阿哲辯稱，當時他是在找家人的車子才會進入該停車場，後來因為車鑰匙掉落，加上個人體型的關係，才會躺在地上，「我躺著的姿勢比趴著好撿東西」。

但台北地院法官檢視停車場的監視器影像畫面，發現阿哲進入停車場之後，就直接往A男的車子走去，隨即仰躺在車子後方大約5秒鐘，如果他是為了尋找車子或鑰匙，應當會有左顧右盼、四處搜尋的行為；此外，監視器也沒有拍到任何物品從他的口袋或手上掉落的畫面。

法官認為，阿哲曾在徵信社上班，他聲稱進入停車場是要找家人的車子，卻不知道該車輛的車牌和款式，顯然不合常理，綜合上述證據，最終不採信他的說詞，並依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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