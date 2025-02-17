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北院將開審柯文哲等大案！院長懸缺2月今上任　宣示維護審判獨立

▲▼台北地院新任院長何信慶（右）17日宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝監誓與監交，與何信慶在地院有共識之誼的前大法官林俊益到場祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院新任院長何信慶（右）今（17日）宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝（中）監交。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地方法院今（17日）舉辦新任院長何信慶宣誓就職典禮，他的司訓所同學、法務部政務次長徐錫祥肯定何認真和善有口碑，戲稱同學若遇到困難「可以來找我聊天」，高院院長高金枝期許何帶領號稱「龍頭法院」的北院持續進步，何強調「審判獨立已成為法官的DNA，不容挑戰」，他將努力確保法官能在無懼外界干擾的環境中履行職責。

何信慶為司法官第31期結業，歷任新北、桃園與士林地院法官、庭長，曾調任司法院辦事，擔任高院法官10多年、最高法院法官近6年，上周二（11日）經司法院人審會通過，接任王梅英調任司法院副秘書長後、懸缺2個多月的北院院長一職。

▲▼台北地院新任院長何信慶（右）17日宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝監誓與監交，與何信慶在地院有共識之誼的前大法官林俊益到場祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院新任院長何信慶今（17日）宣誓就職，北院前院長、現任司法院副秘書長王梅英以回娘家心情，到場觀禮並致詞。（圖／記者黃哲民攝）

王梅英今到場觀禮，表示抱著回娘家心情，相信同仁與新任院長共同繼續司法改革重任，她引用網球球王費德勒「必須非常努力，才能看起來好像一切都很容易」的話，強調想不費力就得到成功，「只是一個神話」。法務部政務次長徐錫祥肯定何信慶認真和善有口碑，戲稱同學若遇到困難「可以來找我聊天」。

高院院長高金枝監交下，何信慶從代理院長2個月的北院行政庭長黃柄縉手中接過院長印信，並宣誓就職。高金枝感謝黃柄縉代理院長期間，妥善處理院務、「都沒來吵我」，期許何信慶憑藉審判經驗與管理長才，讓北院持續進步。

▲▼台北地院新任院長何信慶（右）17日宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝監誓與監交，與何信慶在地院有共識之誼的前大法官林俊益到場祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院新任院長何信慶今（17日）宣誓就職，高等法院院長高金枝監誓。（圖／記者黃哲民攝）

高金枝強調，法院為民服務、「但不是便利商店」，法院仍應堅守審判獨立、不受任何干擾的立場，同仁也應高度自律、鞭策自己繳出人民信賴的司法成果。

何信慶致詞笑稱女兒昨晚要他「長話短說」，因此請各界可到司法院外網人事專區「查閱我的願景報告書」。他表示有人說他接任北院院長是「黑馬」，還有人唱起歌手梁靜茹的《勇氣》給他，他自認只是「躬身入局、經驗傳承」。

何信慶指出，民國81年、82年間，他在北院擔任學習司法官，跟隨各領域最優秀的指導老師，奠定做1位稱職法官的初心，如今回到北院服務，他自比「O型縱走」，歷經更高處的不同視野與挑戰，回到最初山腳下，「我不再只是攀登者，而是成為領隊，即便是一匹黑馬，也應該是一匹識途老馬」。

▲▼台北地院新任院長何信慶（右）17日宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝監誓與監交，與何信慶在地院有共識之誼的前大法官林俊益到場祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院新任院長何信慶今（17日）宣誓就職，他在司訓所同學、現任法務部政務次長徐錫祥（右）到場觀禮致意。（圖／記者黃哲民攝）

何信慶表示將以謙卑態度、開放胸懷與務實行動，和北院同仁繼續迎接司法革新與社會變遷等挑戰，共同秉持「維護審判獨立」、「優化審判效率」、「提升裁判品質」及「建構溫暖司法」四大核心理念。

但他強調「當法院變得畏懼時，人民便無法安心生活」、「審判獨立已成為法官的DNA，不容挑戰」，面對外界誤解司法或試圖干涉，「我們要強化制度保障，積極與社會溝通」，確保法官能在無懼外界干擾的環境中履行職責。

▲▼台北地院新任院長何信慶（右）17日宣誓就職，與代理院長的北院行政庭長黃柄縉（左）交接院長印信，高等法院院長高金枝監誓與監交，與何信慶在地院有共識之誼的前大法官林俊益到場祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院新任院長何信慶（右）今（17日）宣誓就職，與何信慶在地院有共事之誼的前大法官林俊益（左）專程祝賀。（圖／記者黃哲民攝）

北院平時就審理諸多矚目大案，號稱全國「龍頭法院」，下月（3月）起將密集審理台灣民眾黨前主席柯文哲所涉京華城等案，先前偵審階段已出現各種褒貶爭議，何信慶的致詞，似乎意有所指。

此外，何信慶也關注法官、書記官與法院行政同仁過勞壓力，將努力改善工作環境、營造友善與包容的內部氛圍，她認為司法文化不僅以人民為本，也要讓法院每位同仁都能感受工作的意義與成就感，才是對外傳遞溫暖司法的根本動力。

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