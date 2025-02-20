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年減13.4%！　中國1月吸收「外資4392億元」

▲進出口,貿易,外資。（圖／CFP）

▲中國1月份實際使用外資金額人民幣975.9億元。（圖／CFP）

文／中央社

中國商務部19日公布，中國1月份實際使用外資金額人民幣975.9億元（約新台幣4392億元），比去年同期下降13.4%，但比上月成長27.5%；1月新設立外商投資企業4229家，也下降7.8%。

中國商務部說，從行業看，中國製造業1月實際使用外資287.8億元，服務業實際使用外資667.8億元。高技術製造業實際使用外資122.4億元，占中國實際使用外資的12.5%，較2024年全年提高0.8個百分點。醫藥製造業、科技成果轉化服務實際使用外資分別成長68.4%和23.9%。

從來源地看，英國、韓國、荷蘭、日本實際對中國投資分別成長324.4%、104.3%、76.1%、40.7%（含透過自由港投資數據）。

中國2024年實際使用外資金額8262.5億元，較前一年大減27.1%。

中國國務院常務會議10日審議通過「2025年穩外資行動方案」。會議指出，外資企業在吸納就業、穩定出口、促進產業升級等方面都具有重要作用，要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量。

陸媒中新社今天報導，目前受全球跨境投資低迷不振等因素影響，中國吸引外資面臨挑戰。促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境，是今年中國商務領域一項重點工作。

中國商務部稱，將有序擴大自主開放和單邊開放，持續打造「投資中國」品牌，發揮國家級經濟開發區引資載體效應，強化外資企業服務保障。

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