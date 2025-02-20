隱形眼鏡消失驚人真相！　女整形手術中「掉出5片」卡眼皮多年

▲ 女子手術中左眼滑出5片隱形眼鏡。（圖／翻攝自Wolters Kluwer Health）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國一名33歲女性因臉部不對稱問題找上整形醫師，手術中才發現她眼皮下竟卡著5片隱形眼鏡長達數年。原來她曾多次察覺左眼隱形眼鏡「消失」，以為只是隱眼自行掉落，不曾懷疑還殘留在眼睛裡。儘管這種情況極為罕見，醫師仍提醒民眾提高警覺。

根據Metro等外媒，女子因左側臉部輕微萎縮，前往整形醫院諮詢，醫師初步建議進行脂肪填充，讓左邊眼部看起來較為豐滿，未料麻醉後醫療團隊發現「有一些透明隱形眼鏡從上眼皮穹窿（upper fornix）脫落」，多年來一直卡在靠近眼睛與眼瞼的交界處，其軟性材質未引發強烈異物感，因而未被發現，所幸未深入更深處的腦部組織。

這份論文去年發表於《整形與重建外科學》（Plastic and Reconstructive Surgery）期刊，近期引發廣泛關注。醫師警告，「半臉萎縮症」（hemifacial atrophy）患者戴隱形眼鏡時，較容易發生鏡片脫落卡住的風險，因此對這類患者進行任何手術前，整形醫師應徹底檢查患者眼部，尤其是上眼瞼。

這種罕見疾病又稱「帕里-龍伯格症候群」（Parry-Romberg syndrome），會導致一側臉部皮膚及軟組織萎縮，通常從童年時期開始，隨年齡增長逐漸穩定，但仍會留下明顯的臉部不對稱。