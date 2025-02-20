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大陸 大陸焦點 特派現場

3艘陸艦現蹤雪梨外海150浬處　航行距離往南輻射遠超第二島鏈

▲解放軍海軍055型驅逐艦遵義艦（舷號，107）。（圖／翻攝百度百科）

▲解放軍海軍055型驅逐艦遵義艦（舷號，107）。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

綜合外媒報導，澳大利亞國防軍近日正監視雪梨東面國際水域航行的三艘解放軍海軍艦艇，雖然澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）強調，這些艦艇沒有構成任何威脅，沒有違反任何海事法律，輿論仍將焦點放在大陸在海洋的影響力不僅朝東西兩面擴展，連向南的輻射範圍也超出第二島鏈甚遠。

▲解放軍海軍054A型護衛艦衡陽艦（舷號，568）。（圖／翻攝百度百科）

▲解放軍海軍054A型護衛艦衡陽艦（舷號，568）。（圖／翻攝百度百科）

《澎湃新聞》報導，根據澳大利亞軍方發言人的說法，這三艘艦艇分別為054A型護衛艦衡陽艦（舷號568），055型驅逐艦遵義艦（舷號107）和903型補給艦微山湖艦。這支艦隊於上周在澳大利亞東北部被發現後，一直沿著海岸線南下航行，其中，護衛艦穿越澳大利亞和巴布亞新幾內亞之間的托雷斯海峽。

外媒報導稱，中方艦隻如今位於雪梨以東150浬範圍內，是中國海軍在澳大利亞東海岸航行所到達的最遠距離。

一名知情人士受訪時透露，中國海軍在澳大利亞東海岸航行到如此遠的距離可說是「史無前例」，表明中國正將其影響力投射常態化，範圍超出從日本延伸至印尼的第一島鏈及從日本經關島延伸至密克羅尼西亞的第二島鏈。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）澳大利亞問題專家查爾斯·埃德爾認為，中國在向東、向西投射影響力的同時，還測試向更南方向投射力量的能力。

▲解放軍海軍綜合補給艦微山湖艦（舷號，887）。（圖／翻攝百度百科）

▲解放軍海軍綜合補給艦微山湖艦（舷號，887）。（圖／翻攝百度百科）

澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）專家理查德·麥格雷戈則提到，在美國外交政策變動之際，中國軍艦出現在澳大利亞附近海域顯示出一種連貫性，「中國海軍在繼續擴大地區巡邏的範圍和強度，包括在澳大利亞和南太平洋諸島附近海域，代表中國在太平洋地區的雄心，不僅與澳大利亞也與美國競爭影響力。」

馬勒斯強調，無論中國特遣編隊的此次任務何時結束，我們都會對所觀察到的一切進行評估，以便對他們在這次任務中，究竟想要達成什麼目的做出適切評估，「這並非史無前例，但也是一件不尋常的事。就如同他們有權在國際海域航行……我們也有權保持謹慎並確保對他們進行監視，而這正是我們正在做的事情。」

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