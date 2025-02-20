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陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救　救難隊驚：5年無生還者

▲▼陸登山客失聯10天靠「吃牙膏」得救。（圖／翻攝自極目新聞）

▲鰲太線景觀。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名18歲的男子日前在穿越鰲太線（縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路）時，不幸失聯。救難隊在10日後，成功救援，並直言「這5年來，該男子是鰲太線第一位活著被救的人」。男子也表示，為了生存自己吃了雪、別人遺棄的食物，甚至還吃了自己帶來的牙膏。

據《九派新聞》報導，鰲太線是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，被譽為「行走在中華龍脊」上的探險。鰲山穿越到太白山直線距離40餘公里，實際距離超過170公里，是中國五大最艱難的健行路線之一。目前已知的徒步鰲太線的死亡人數，比聖母峰還要多。

▲救難隊員與獲救男子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲救難隊員與獲救男子。（圖／翻攝自極目新聞）

救難團隊中的范隊員表示，「找到他時，我們發現他的右手手腕已經骨折，他能活著，主要得益於心理狀態非常強大，裝備也算頂配，其餘人被找到時都已經沒生命跡象了，還有很多連遺體找不到。」

范隊員說道，「男子並不知道私自穿越此地是非法的，只是想走一下，沒有預估到風險，才發生意外，被困主因是他攜帶的所有電子設備都沒有電了，只能憑感覺、沿著溪流的方向在山裡瞎走，最終迷了路。」

范隊員指出，「男子因中途不小心滑墜，食物和一些設備都弄丟了，所以他後面四天四夜都沒有食物果腹，沒有帳篷避風，渴了就吃點兒雪，在觀測站吃了一些別人遺棄的食物，餓極了還把隨時攜帶的牙膏吃了，晚上就找個避風的地方，鋪點乾草睡覺，還好他穿得夠保暖，這才勉強熬過低溫。」

所幸該名男子並無大礙，范先生提醒，「秦嶺這一帶，不論什麼季節、什麼狀況，都是不適合徒步進入的。」

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