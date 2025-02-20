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全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

▲▼全聯、大潤發麵條優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出麵條優惠，多款商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心繼「在家吃早餐」後，主打在家煮麵省錢又好吃，集結多款麵條商品優惠「買1送1、第2件5折」，無論是中式關廟麵、刀削麵、細麵，或是日式拉麵、義大利麵等都有，2月21日起至3月6日全店純麵條、義大利麵，搭配任一調味醬料現折5元。

全聯自2月21日起至3月6日推出麵條優惠，網羅百搭細麵條品項買1送1，包括「鄉傳勁Q雞蛋關廟麵」口感吃起來就像現擀，快煮3.5分鐘就能上桌超省時，每袋105元，買1送1，平均每袋52元。百年品牌「度小月港町憶城刀削麵」口感Q彈有勁，買1送1，平均每袋不到30元。

日系主推拉麵、蕎麥麵，「好勁道-千羽拉麵」Q彈美味，3入特價80元，贈20福利點，平均每包只要26元。「生活良好信州蕎麥麵」在蕎麥粉裡添加山藥一起揉製而成，口感滑順Q彈，每包特價99元，第2包5折，平均每包74元。

義麵控則首推「BORGES義大利螺旋麵」每包特價92元，買1送1，平均每包46元。「荷卡廚坊特級義大利直麵」每包24元，第2包5折，平均每包18元，銅板價適合月底省荷包。

▲▼全聯、大潤發麵條優惠。（圖／業者提供）

▲麵條醬料也有優惠，買麵搭醬還現折。（圖／業者提供）

吃麵拌醬最對味，宵夜適合來碗台式乾拌麵，「金蘭拌醬」活動期間每瓶特價60元，第2瓶5折，平均每瓶只要45元，拌麵、拌飯都適合。和風涼麵首推「健康廚房沾拌淋醬」，共有焙煎芝麻、和風柚子、和風洋蔥3種口味，每瓶特價78元，2瓶128元，平均每瓶64元。

日系拉麵湯頭、沾麵醬料，全聯也買得到，「EBARA博多風味豚骨拉麵湯頭」特價199元，買1送1，平均每瓶百元有找。「丸莊鰹魚和風露」特價136元，同樣買1送1。義大利麵的靈魂紅白醬，「康寶私廚料理醬-義式松露白醬/義式奶油培根醬」特價110元，買1送1。「House好侍蕃茄燴飯料理塊184g」特價99元。

優惠期間全店買純麵條（不含調味包）、義大利麵條，加購任一調味醬現折5元，單筆不累折。

●大潤發異國麵優惠

懶得開伙，泡麵也是不少人的宵夜首選，大潤發2月21日起至3月6日推出速食麵/快煮麵/常溫麵條/冬粉/米粉/義大利麵等品項，單筆滿399元送40元現金抵用券，每人每卡限領一張，使用日期自3月7日至3月20日，全台限量2.5萬張。

經典風味「味丹味味麵-精燉肉燥湯麵」、「來一客杯麵鮮蝦魚板風味」都祭出優惠，異國風味泡麵也下殺，「農心辛拉麵超值包(5入)」特價169元、「營多珍饌系列-印尼極品炒麵(5入)」特價69元。

還有「耆盛螺螄麵」169元買1送1，「Acecook逸品杯麵-濃厚雞白湯風味」一次買2件52元，平均每件只要26元，嚐鮮就趁這波！

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