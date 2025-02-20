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7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

▲▼7-11連假優惠。（圖／業者提供）

▲7-11將推出精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11近來推出指定特大杯咖啡買6送6、「為球員加油」3杯168元優惠；同時每月1日「精品會員日」即將到來，3月1日當天在OPENPOINT行動隨時取，祭出CITY PRIMA大杯精品美式、大精品拿鐵「買7送7」。而228連假期間，指定支付也有霜淇淋、思樂冰「買1送1」，緊接還有3月的「寵愛閨蜜女孩節」組合優惠不間斷，咖啡控可趁機買起來。

228連假將至，7-11門市將於2月28日至3月2日，推出CITY CAFE「皇家伯爵紅茶拿鐵」不限冰熱，同品項「第二杯10元」。

而線上「OPENPOINT行動隨時取」每月1日精品會員日，3月1日限定推出CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵「買7送7」。3月2日至3月8日則開跑「寵愛閨蜜女孩節」，CITY系列指定飲品組合優惠價380元，多重優惠連續不間斷，滿足多元咖啡飲品需求。

▲▼7-11連假優惠。（圖／業者提供）

▲7-11連假冰品優惠。（圖／業者提供）

冰飲品方面也有多種優惠，即日起至3月18日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥「任選2件79折、3件75折」。2月28日至3月2日期間，限定門市使用icash 2.0、icash Pay支付，就有「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋、思樂冰全口味「買1送1」； 酷聖石複合店則有「3oz冰淇淋」全口味「買1送1」。

▼「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」合作星宇航空推出奢華冰品，指定期間買1送1。（圖／業者提供）

7-11「OPENPOINT行動隨時取」優惠

●即日起至2月28日「濃萃系列、厚乳拿鐵」優惠：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

●即日起至2月28日「替球員加油」：

CITY CAFE風味系列指定冰飲(好時經典可可/皇家伯爵/焙烤榛果/太妃焦糖)，任4杯168元 (5萬組) 。
CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯168元 (3萬組)。
CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元 (5萬組)。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡3杯168元 (5萬組)。
CITY TEA青梅冰茶4杯168元 (5萬組)。

▼7-11即日起至2月28日APP推出「替球員加油」組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

●CITY PRIMA 每月1號「精品會員日」：

CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7 (5萬組)。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7 (2萬組)。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7 (3萬組)。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元 (限量2萬組)。

●3月2日至3月8日「寵愛閨蜜女孩節」：

CITY CAFE風味系列指定熱飲(好時經典可可/皇家伯爵 /焙烤榛果/太妃焦糖)，任9杯380元(5萬組)。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡，任7杯380元 (5萬組)。
CITY PRIMA中杯精品馥芮白，6杯380元 (5萬組)。
CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，7杯380元 (5萬組)。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選9杯380元 (3萬組)。

★全家咖啡優惠

全家針對「世界棒球經典賽資格賽」，APP隨買跨店取推出咖啡應援優惠，諧音「就一起」，2月21日上午10點起至2月25日連續5天，咖啡、私品茶、霜淇淋等「集氣價917元」：

Let's Café特大經典美式 23杯917元（原價1杯60元，66折）。
Let's Café特大經典拿鐵 19杯917元（原價1杯70元，69折）。
Let's Café大單品美式 14杯917元（原價1杯100元，66折）。
Let's Café大單品拿鐵 12杯917元（原價1杯110元，70折）。
私品茶65元飲品（口味任選） 23杯917元（61折）。
Fami!ce霜淇淋49元系列 25杯917元（75折）。

▼全家便利商店推出咖啡集氣優惠。（圖／業者提供）

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