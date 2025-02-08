全聯、家樂福「買1送1」！保養清潔品下殺　抽東京迪士尼5天4夜

▲家樂福春季美妝檔期，保養、美妝、個人清潔品下殺。（資料照／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

新春開工「顧顏值」！家樂福推出「春季美妝」檔期，即日起至2月18日各大品牌美妝、保養、個人清潔等，超過百款「買1送1」、「兩件省更多」，還推出「萌友應援團」消費滿額699元抽東京迪士尼自由行5天4夜雙人行，價值9.2萬元。全聯也有個人清潔用品下殺買1送1，趁機買起來省一波。

家樂福即日起至2月18日「春季美妝」檔期，涵蓋百貨專櫃、開架式各大品牌美妝、保養、個人清潔品等，多款商品消費不限金額加價購、超過百項買1送1、兩件省更多，還有4款人氣保養保健商品，在2月12日、2月19日、2月26日在「家樂福LINE團吧」推出驚喜價。

家樂福APP會員有專屬「周二抓寶趣」商品免費換，在3個周二時段「2月11日、2月18日、2月25日」於全台量販分店內，透過掃描QR Code就能獲取免費商品兌換券，每次活動每人每卡限換一次，每件免費商品全台限量1000份，送完為止。

而面對開工忙碌，業者也推薦可愛的包裝零食餅乾、個人清潔用品，「家樂福萌友應援團」2月18日前單筆滿額699元以上，有機會抽中「東京迪士尼自由行5天4夜雙人行」，含機票、住宿，價值9.2萬元。

▲全聯多款個人清潔品「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）



另外，全聯即日起至2月20日，也有多款個人清潔保養用品「買1送1」，包括「多芬滋養柔嫩潔膚塊（4入）」單塊特價158元，2塊加贈20點，買1送1，平均一塊79元。「美吾髮漢方賦黑逆齡洗髮精」系列，單瓶432元，買1送1，平均一瓶216元。

「台鹽生技喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏」單條特價108元，買1送1，平均一條54元。「DARLIE好來抗敏感牙齦護理牙膏」單支特價99元，買1送1，平均一支50元。「DARLIE好來漱口水」系列，單瓶特價198元，買1送1，平均一瓶99元。