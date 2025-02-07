　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推在家吃早餐省荷包！咖啡、沖泡品「買1送1、第2件5折」

▲▼全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

▲全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯一年一度「在家吃早餐」檔期來了！各式早餐提案包括美式人氣王爆漿貝果、台式經典蘿蔔糕炒皮蛋、DIY日式烤飯糰開賣，今（7日）起至2月20日還有相關品項多重優惠，沖泡飲品、咖啡粉/豆、濾掛咖啡、茶包相關商品「買1送1、第2件5折」，冷藏鮮乳、調味乳加購任一麵包、蛋糕等現折5元。

●咖啡商品買1送1

針對「在家吃早餐」一定要配咖啡的族群，全聯網羅眾多名店加持，高CP值超划算，2月20日多項商品「買1送1」，包括「UCC浸泡式咖啡-香醇堅果(8gx8包)」159元買1送1、「UCC嚴選香醇燕麥拿鐵(23gx8入)」148元買1送1；「貝納頌三合一咖啡－經典拿鐵(20gx12入)」單盒特價119元，任2盒191元，平均每盒只要95元。

還有懶人必備「UCC職人珈琲濃縮球-無糖(13.4mlx8入)」每包特價87元；喜歡星巴克的咖啡控則別錯過「星巴克特選系列－摩卡風味咖啡(22gx4入)」每盒特價110元。2月20日前沖泡咖啡單筆每滿309元，再享現折30元優惠。

●沖泡飲品下殺

各種沖泡飲品也紛紛下殺，像是大小朋友都喜歡的「雀巢美祿高纖榖麥可可(36gx10包)」258元「買1送1」，「馬玉山黑芝麻糊(30gx12包)」單袋特價99元。

用喝的就有飽足感的「桂格機能燕麥片700g」單罐特價199元，兩罐特價390元；輕盈系早餐推薦新品「雀巢纖怡全穀燕麥脆-蔓越莓南瓜子300g」單袋252元，第2袋5折。

●鮮乳、優格優惠

家庭必備鮮乳「柳營鮮乳（1857ml）」特價146元、「鮮乳坊豐樂鮮乳1,858ml」特價199元、「大醇豆豆漿-無加糖/原味/低糖（1857ml）」單瓶特價62元，任2瓶118元，平均每件只要59元。搭配優格也好吃「福樂頂級鮮奶優酪500g」單罐特價129元，2罐特價246元，平均每罐只要123元。

●肉品+麵包合購優惠

▲▼全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

▲「十三香雞胸」與「READ BREAD新英格蘭堡」合購只要99元。（圖／業者提供）

2月7日至2月13日還推出精肉調味商品加麵包合購活動，「十三香雞胸」與「READ BREAD新英格蘭堡」合購只要99元；「黑豬肉漢堡排」搭配「READ BREAD馬芬堡」合購價159元。

2月14日至2月20日第二波「好欣豬熟成日式炸豬排」+「READ BREAD熟麩高纖吐司」合購價169元。三明治搭配美味醬料更對味「UNI-EAGLE是拉差美乃滋辣椒醬200ml」75元買1送1。

▲▼全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

▲「黑豬肉漢堡排」搭配「READ BREAD馬芬堡」合購價159元。（圖／業者提供）

想增加早餐豐富度，魚肉厚實的「霸王虱目魚肚」2月7日至3月6日單盒特價169元，買1片抵3片，單筆購買霸王虱目魚肚+指定虱目魚系列商品任1件還可現折30元；「鮭魚漢堡排」、「龍蝦沙拉」3月6日前單盒特價129元，單筆任選龍蝦沙拉、鮭魚漢堡排、台南學甲虱目魚粥「第二件6折」。

補充優質蛋白質，推薦拆封即食的美味堂新品「石垣鹽質白蛋」單包5入優惠價95元，新品「蟳味小干貝茶碗蒸」鮮味滿滿，單個39元，搭配「輕食沙拉胸」、「輕麻辣沙拉胸」，輕鬆變化蛋白質系早餐。3月6日前買美味堂指定雞胸肉、蛋白質、涼拌菜商品，單筆「任2件現折10元」為荷包省一波。

▼全聯美味堂新品，輕鬆變化蛋白質系早餐。（圖／業者提供）

▲▼全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

●大潤發早餐優惠

大潤發也推出早餐優惠，即日起至2月20日，全新中式早餐「韭菜雞蛋酥」、「芝麻芋頭酥/紅豆酥」鹹甜都有，每個特價28元。喜歡燒餅的推薦「蘿蔔絲酥餅」特價20元、「青蔥厚燒餅」特價32元。

搭配各式飲品，「新生活古早味奶茶936ml」特價69元、「嚴採優品蘋果汁系列（1000ml）」特價169元、「私房小廚-草莓燕麥奶/杏仁茶/薏仁茶（900ml）」特價85元，2月20日前冷藏商品單筆滿399元，送40元現金抵用券。

天冷想喝熱飲也有新品，「雀巢美祿2.5X極濃黑巧減糖版(10入)」每袋169元，期間也有滿額現折，沖調飲品/沖泡湯品/抹醬/果醬單筆滿399元，現折40元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
時間軸曝光！碎屍人魔住家變屠宰場「每月殺1個」
撞死夫妻冷血喊：煞車壞了！還找少女性交　潛美7年將押解返台
汪小菲「雨中跪地照」曝！　張穎穎：媽呀
快訊／小S暫不回歸！　《不熙娣》宣布代班主持
快訊／家中殺3女！　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西
快訊／3組血跡鑑定出爐　失蹤婦和大嫂確認遇害

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

【廣編】三重市心2750坪公園首排精品宅「聚泰綻」盛大公開！

全聯推在家吃早餐省荷包！咖啡、沖泡品「買1送1、第2件5折」

21風味館「2款情人節套餐」只賣10天！限時下殺57折起

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

速食店「補班優惠」懶人包！6塊炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡半價

超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

【廣編】三重市心2750坪公園首排精品宅「聚泰綻」盛大公開！

全聯推在家吃早餐省荷包！咖啡、沖泡品「買1送1、第2件5折」

21風味館「2款情人節套餐」只賣10天！限時下殺57折起

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

7-11推韓國超夯「DINOTAENG」短尾袋鼠！20款居家、外出周邊開賣

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！6大角色全員到齊　養娃玩偶一次收

速食店「補班優惠」懶人包！6塊炸雞桶買1送1、咔啦雞腿堡半價

超商補班日咖啡「買1送1」！7-11限今天2款現做茶「買10送10」

女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

消費熱門新聞

超商咖啡買1送1、7-11限今天買10送10

全台速食店補班優惠懶人包

7-11推「吉伊卡哇」30款周邊！

7-11推「DINOTAENG」短尾袋鼠20款周邊

拿坡里買炸雞桶送披薩限時開跑

美式賣場活力好物熱銷好精神應援

年後嗯嗯不出來「蛇」麼回事！營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你窈窕回歸

超商開賣10款「元宵卡通燈籠」只要49元　湯圓全品項3件79折

21風味館2款情人節套餐只賣10天

超商發熱衣、暖暖包半價！咖啡買1送1

咖啡買1送1！超商補班優惠一次看

限今天！全家單品咖啡「買6送6」

2大平台推出首款電子書閱讀器　搶攻數位閱讀市場

快訊／全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

想看江蕙演唱會還有機會　全聯消費完成任務抽100組門票

想看江蕙演唱會還有機會　全聯消費完成任務抽100組門票

台語天后「二姊」江蕙睽違10年重返舞台，於7月開始自高雄巨蛋唱到台北小巨蛋共計20場演出，日前開放實名登記購票，吸引超過260萬人瘋搶，有不少粉絲未中籤。全聯福利中心為回饋PX Pay會員，今（5日）宣布2月將抽出100組（每組2張，共計200張）票價4880元江蕙演唱會門票，2月28日前PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得抽獎機會。

停紅線買早餐被叭　車主反嗆店家佔用人行道

停紅線買早餐被叭　車主反嗆店家佔用人行道

全聯、家樂福「2025新年福袋」今開搶　4大超商推超過百款

全聯、家樂福「2025新年福袋」今開搶　4大超商推超過百款

超市量販蛇年福袋明開搶！開賣資訊懶人包

超市量販蛇年福袋明開搶！開賣資訊懶人包

快訊／花69元買便當中了！全聯開出1張千萬發票

快訊／花69元買便當中了！全聯開出1張千萬發票

關鍵字：

全聯大潤發早餐

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面