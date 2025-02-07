全聯推在家吃早餐省荷包！咖啡、沖泡品「買1送1、第2件5折」

▲全聯「在家吃早餐」優惠來了，相關商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯一年一度「在家吃早餐」檔期來了！各式早餐提案包括美式人氣王爆漿貝果、台式經典蘿蔔糕炒皮蛋、DIY日式烤飯糰開賣，今（7日）起至2月20日還有相關品項多重優惠，沖泡飲品、咖啡粉/豆、濾掛咖啡、茶包相關商品「買1送1、第2件5折」，冷藏鮮乳、調味乳加購任一麵包、蛋糕等現折5元。

●咖啡商品買1送1

針對「在家吃早餐」一定要配咖啡的族群，全聯網羅眾多名店加持，高CP值超划算，2月20日多項商品「買1送1」，包括「UCC浸泡式咖啡-香醇堅果(8gx8包)」159元買1送1、「UCC嚴選香醇燕麥拿鐵(23gx8入)」148元買1送1；「貝納頌三合一咖啡－經典拿鐵(20gx12入)」單盒特價119元，任2盒191元，平均每盒只要95元。

還有懶人必備「UCC職人珈琲濃縮球-無糖(13.4mlx8入)」每包特價87元；喜歡星巴克的咖啡控則別錯過「星巴克特選系列－摩卡風味咖啡(22gx4入)」每盒特價110元。2月20日前沖泡咖啡單筆每滿309元，再享現折30元優惠。

●沖泡飲品下殺

各種沖泡飲品也紛紛下殺，像是大小朋友都喜歡的「雀巢美祿高纖榖麥可可(36gx10包)」258元「買1送1」，「馬玉山黑芝麻糊(30gx12包)」單袋特價99元。

用喝的就有飽足感的「桂格機能燕麥片700g」單罐特價199元，兩罐特價390元；輕盈系早餐推薦新品「雀巢纖怡全穀燕麥脆-蔓越莓南瓜子300g」單袋252元，第2袋5折。

●鮮乳、優格優惠

家庭必備鮮乳「柳營鮮乳（1857ml）」特價146元、「鮮乳坊豐樂鮮乳1,858ml」特價199元、「大醇豆豆漿-無加糖/原味/低糖（1857ml）」單瓶特價62元，任2瓶118元，平均每件只要59元。搭配優格也好吃「福樂頂級鮮奶優酪500g」單罐特價129元，2罐特價246元，平均每罐只要123元。

●肉品+麵包合購優惠

▲「十三香雞胸」與「READ BREAD新英格蘭堡」合購只要99元。（圖／業者提供）

2月7日至2月13日還推出精肉調味商品加麵包合購活動，「十三香雞胸」與「READ BREAD新英格蘭堡」合購只要99元；「黑豬肉漢堡排」搭配「READ BREAD馬芬堡」合購價159元。

2月14日至2月20日第二波「好欣豬熟成日式炸豬排」+「READ BREAD熟麩高纖吐司」合購價169元。三明治搭配美味醬料更對味「UNI-EAGLE是拉差美乃滋辣椒醬200ml」75元買1送1。

▲「黑豬肉漢堡排」搭配「READ BREAD馬芬堡」合購價159元。（圖／業者提供）

想增加早餐豐富度，魚肉厚實的「霸王虱目魚肚」2月7日至3月6日單盒特價169元，買1片抵3片，單筆購買霸王虱目魚肚+指定虱目魚系列商品任1件還可現折30元；「鮭魚漢堡排」、「龍蝦沙拉」3月6日前單盒特價129元，單筆任選龍蝦沙拉、鮭魚漢堡排、台南學甲虱目魚粥「第二件6折」。

補充優質蛋白質，推薦拆封即食的美味堂新品「石垣鹽質白蛋」單包5入優惠價95元，新品「蟳味小干貝茶碗蒸」鮮味滿滿，單個39元，搭配「輕食沙拉胸」、「輕麻辣沙拉胸」，輕鬆變化蛋白質系早餐。3月6日前買美味堂指定雞胸肉、蛋白質、涼拌菜商品，單筆「任2件現折10元」為荷包省一波。

▼全聯美味堂新品，輕鬆變化蛋白質系早餐。（圖／業者提供）



●大潤發早餐優惠

大潤發也推出早餐優惠，即日起至2月20日，全新中式早餐「韭菜雞蛋酥」、「芝麻芋頭酥/紅豆酥」鹹甜都有，每個特價28元。喜歡燒餅的推薦「蘿蔔絲酥餅」特價20元、「青蔥厚燒餅」特價32元。

搭配各式飲品，「新生活古早味奶茶936ml」特價69元、「嚴採優品蘋果汁系列（1000ml）」特價169元、「私房小廚-草莓燕麥奶/杏仁茶/薏仁茶（900ml）」特價85元，2月20日前冷藏商品單筆滿399元，送40元現金抵用券。

天冷想喝熱飲也有新品，「雀巢美祿2.5X極濃黑巧減糖版(10入)」每袋169元，期間也有滿額現折，沖調飲品/沖泡湯品/抹醬/果醬單筆滿399元，現折40元。