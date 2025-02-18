全家賞櫻優惠齊發！飯糰加5元吃茶葉蛋　喝的霜淇淋「買1送1」

▲全家推出櫻花季賞櫻優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接櫻花季，全家看好全台賞櫻熱潮及出遊商機，集結線上線下，戶外用品、餐食優惠齊發，門市有「燒燒仙草」39元超殺價，SOHOT炎選炸烤物和點心「任選2件8折」，買飯糰加5元多一顆茶葉蛋，周末還有喝的霜淇淋「買1送1」。同時也推薦3間賞櫻必訪特色店，包括八德櫻花店、暨大人文店、三義休息站，店外就是盛開的櫻花林。

▲全家八德櫻花店，外頭即是盛放櫻花林。（圖／業者提供）

●門市賞櫻優惠補給

看好賞櫻潮，全家便利商店於南投仁愛鄉、台中和平區、東勢區等地，鄰近清境農場、暨南大學、日月潭、東勢林場等賞櫻熱門景點的店舖，加強重點商品備貨量，另針對方便帶著走、拿著吃的鮮食商品，推出多項優惠。

2月19日至3月4日，在全家購買「金飯糰三角飯糰、大飯糰、圓形飯糰」商品，加5元即可多獲得一顆茶葉蛋。

即日起至3月4日，SOHOT炎選現烤點心、炸烤物「任選兩件8折」。搖搖茶吧「燒燒仙草」特價39元。

2月21日至2月23日周末五六日，「Fami!ce喝的霜淇淋」限時買1送1。此外，全家「餐餐超值配」餐促優惠，更有超過365種優惠組合，為賞櫻民眾提供便捷又豐富的餐食選擇。

▲賞櫻超搭的美食，全家特別推薦「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」第二支10元。（圖／業者提供）

賞櫻超搭的美食，全家特別推薦「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」、「Let’s Café草莓白巧可可」與「FamiCollection草莓甘露」3款明星商品，讓消費者在櫻花樹下輕鬆拍出夢幻美照。

2月19日至2月23日連續5天，Fami!ce霜淇淋推出「第二支10元」優惠。Let’s Café草莓白巧可可，搭配專屬粉色聯名杯款，3月4日前會員嚐鮮價59元。同時FamiCollection草莓甘露則有「2件85元」優惠。

●「全家行動購」戶外用品、野餐美食

針對出遊商機，全家電商平台「全家行動購」整理超過200款當季戶外用品、野餐美食，賞櫻、野餐裝備與美食一站購足，3月18日前還享指定商品「2件95折、3件88折」優惠。

▲「全家行動購」整理超過200款當季戶外用品、野餐美食。（圖／業者提供）

包括戶外活動防曬防蚊必備的遮陽帽、遮陽傘、防蚊液等；還有野餐墊、折疊椅、野餐桌、易攜帶的速開帳篷，結合三麗鷗人氣IP「酷洛米」可愛實用又吸睛。另有多款食物保鮮盒，多人野餐自備餐食方便又環保。

還有人氣貝果專賣店好丘GOOD CHO’S、窯烤山寨村、島嶼生吐司、賴董吐司等多款美食，「全家行動購」獨賣好丘貝果親子共享3入組，共有地瓜乳酪、草莓奶香、花生巧克力3種口味，優惠價175元。「TOKYO BANANA東京香蕉蛋糕更」只要1點Fa點加價279元。

▼「全家行動購」獨賣好丘貝果親子共享3入組。（圖／業者提供）

●全家賞櫻特色店

全家精選3間賞櫻必去特色店，包括「八德櫻花店、暨大人文店、三義休息站店」，店外即是盛放櫻花林，不需人擠人，輕鬆沉浸粉色美景。

▲平日限定的「全家暨大人文店」，座落暨南大學人文學院一樓，店舖旁坡道即是櫻花樹。（圖／業者提供）

據全家便利商店觀察，賞櫻景點多位處高海拔地區溫暖型商品如熱飲、熱食、保暖小物頗受旅客青睞，鄰近風景區及露營區的店舖，則因旅客留宿過夜，盥洗備品如牙刷、毛巾、洗沐用品銷售對比一般店舖高出達2倍，預估帶動賞櫻熱點周邊商場、店舖來客數成長一成。

★7-ELEVEN「地瓜新品優惠」

7-11今年2月22日「世界地瓜日」推出一系列地瓜商品，從沙拉到甜點都有。包括「地瓜雞胸肉沙拉」、「雙色地瓜起司三明治」，還有冷熱皆宜的「阿甘薯叔冰烤地瓜」、「冰心地瓜」兼具營養與口感，深受上班族與健身族群喜愛。

▲▼7-11「世界地瓜日」推出新品及優惠。（圖／業者提供）

冬日推薦暖心甜品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」，還有獨家引進日本進口「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」回歸上市，讓消費者輕鬆享受地瓜的多重美味。

▲全新商品「聖德科斯地瓜牛奶」，將地瓜的綿密香甜與牛奶的濃醇結合。（圖／業者提供）

今年更推出全新商品「聖德科斯地瓜牛奶」，將地瓜的綿密香甜與牛奶的濃醇結合，打造營養的創新飲品，2月19日至3月4日，指定地瓜商品「任選第二件7折」。