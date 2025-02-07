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全聯「草莓可麗餅」不到百元嚐鮮！聯名「法朋」5款甜點期間限定

▲▼全聯草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯草莓季推出新品甜點「草莓可麗餅」、「草莓雲朵舒芙蕾」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet與人氣爆棚甜點界香奈兒「法朋烘焙甜點坊」聯名，即日起至3月6日推出5款草莓甜點，其中新品「草莓可麗餅」以蛋香十足的餅皮，包入戚風蛋糕與卡士達醬，點綴草莓，風味宛如現做，不到百元就能嚐鮮。

●全聯X法朋草莓甜點

全聯與「法朋烘焙甜點坊」聯名，2月7日至3月6日推出以台灣新鮮草莓為原料製成的日式風味草莓甜點，包括經典「草莓卡士達蛋糕」、「草莓鮮果布蕾盒」和「草莓大福」等，還有新品「草莓可麗餅」，2月21日再上市新品「草莓雲朵舒芙蕾」。

▲▼全聯草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯草莓季與「法朋烘焙甜點坊」聯名推出甜點，還有多款新鮮盒裝草莓。（圖／業者提供）

其中「草莓鮮果布蕾盒」上層鋪滿新鮮草莓，微酸莓果醬搭配鮮奶油，底層為醇香布丁，三者呈現完美黃金比例，售價169元。「草莓卡士達蛋糕」以新鮮草莓融合鬆軟戚風蛋糕，搭配香濃滑順卡士達醬，收服大人小孩，售價169元。「草莓大福」包入一整顆新鮮草莓，與綿密細緻紅豆泥，日式經典和菓子攻陷甜點胃。

新品「草莓可麗餅」可說是顏值擔當，蛋香十足的餅皮，包入戚風蛋糕與卡士達醬，點綴酸甜草莓，風味宛如現做，售價79元。「草莓雲朵舒芙蕾」包入酸甜草莓醬，入口如雲朵般柔軟質地，甜度和諧，售價109元。

阪急麵包則將長年熱銷款奶油手撕包變化新意，新品「草莓手撕包」鬆軟香甜、層次分明的丹麥麵包，沾裹以天然可可脂結合草莓果乾製成的草莓風味巧克力片，再點綴樹莓碎粒，草莓果粒的酸甜口感，風味平衡，原價39元，2月7日至2月20日嘗鮮價35元。

●大潤發草莓甜點

大潤發一口氣獻上以台灣草莓為原料製成的7款草莓烘焙新品，包括「草莓布雷塔」、「草莓生乳捲」、「鮮莓冰心堡」、「鮮莓布丁」與麵包類「美莓乳酪丹麥」、「妹莓捲」、「有莓有菠蘿」，2月20日前都有享嘗鮮優惠銅板價，滿足草莓控。

▲▼全聯草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯、大潤發草莓季同步開跑。（圖／業者提供）

●新鮮盒裝草莓優惠

全聯、大潤發也推出新鮮草莓，全聯「大湖美姬草莓」、「莓果戀曲」、「mini草莓」、「莓好時光」等心型盒裝草莓，單盒239元至269元，加碼優惠2月7日至2月20日購買指定商品，單筆「任2件現折10元」，情人節推出期間限定8款心型盒裝水果，「珍愛蜜棗」、「棗到幸福」、「玉見女心」，還有新開發心型盒裝「智利紅櫻桃」、「秘魯藍莓」。

大潤發則有「台灣大湖一號草莓」、「台灣大湖二號草莓」，2月7日至2月20日單盒169~279元。

●草莓雪糕、零食

不只甜點有名店加持，全聯2月18日獨家推出與「法朋烘焙甜點坊」聯名的2款雪糕，包括「阿奇儂x法朋優雅琺果-草莓優格雪糕/藍莓優格雪糕」，3月6日前每盒下殺109元。

▲▼全聯草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯2月18日獨家推出與「法朋烘焙甜點坊」聯名的2款雪糕。（圖／業者提供）

草莓系休閒零食也陸續祭出爆殺價，「盛香珍極濃巧克酥-草莓」酥脆餅皮搭配香濃內餡，每包69元買1送1。「盛香珍捲心酥收納罐-草莓風味」單罐169元，第2罐5折。經典滋味「77新貴派-草莓口味」則是祭出2包85元優惠，囤貨嚐鮮趁這波！

●全家草莓季百款商品

▲▼全家草莓季。（圖／業者提供）

▲全家草莓季集結百款商品。（圖／業者提供）

全家便利商店草莓季集結甜點、飲品、零食，超過100款新品，其中Let’s Café首度攜手南投世界金牌巧克力品牌「Cona’s妮娜巧克力」，聯名推出「草莓白巧可可」新品。另外，送禮超狂的「草莓花束」開放預購，情人節告白、增溫都能浪漫加分。

●7-11 草莓季50款商品

▲▼7-11草莓季零食甜點周邊、線條小狗聯名商品、全新「藍莓起司霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲7-11草莓季集結零食甜點周邊。（圖／業者提供）

看準草莓季商機，7-ELEVEN以「莓‧那麼簡單」為主題，整合包含零食、糖果、常溫飲料、啤酒、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品多種類別，推出超過50款粉嫩系商品，在草莓季專案架販售，2月5日起至3月4日期間，指定商品「任選2件8折、3件77折」，粉嫩包裝讓草莓控忍不住想全包。

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