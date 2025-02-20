朱立倫批民進黨大罷免野蠻惡質　籲請大團結保護桃園6席立委

▲國民黨主席朱立倫今天上午在桃園市長張善政等人陪同下至市議會。（圖／國民黨桃園市黨團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市黨部今（20）日舉辦2025年龍耀蛇福新春團拜，針對民進黨發動大罷免行動，黨主席朱立倫抨擊，現在是台灣民主最大危機，因為民進黨去年選輸就翻桌，既野蠻又惡質。桃園市6位優質立委為地方打拚，4年來為桃園爭取逾1000億元預算，民進黨罷免完全沒有道理，呼籲大家團結保護他們。

▲國民黨主席朱立倫今天上午在桃園市長張善政等人陪同下至市議會進行黨團新春團拜。（圖／國民黨桃園市黨團提供）

國民黨桃園市黨部今天在市議會舉行新春團拜，黨主席朱立倫率國民黨幹部到場參與，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、市長張善政與六席黨籍立委包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華均出席，市議員則出席過半，另有黨工幹部將會場擠爆。

朱立倫表示，經過桃園市籍6位立委等人努力，終於通過25年未修改的財劃法，讓桃園市1年增加259億元，4年就增加1000億元，但集權又集錢的民進黨卻反對把錢給桃園，另外也通過80歲長輩免巴氏量表等多項法案，如此為地方打拚的優質立委，民進黨卻發動大罷免完全沒有道理。

▲國民黨主席朱立倫呼籲大家團結支持六位優秀立委。（圖／國民黨桃園市黨團提供）

朱立倫還說，國民黨在本會期還要推動長照保險法及核電延役，讓無核家園變成無碳家園，同時爭取將全國超收的5283億元，拿4成全民普發現金1萬元。今年通過的總預算為歷年最高，民進黨卻說無錢可用真是「騙笑」。立院協調時，民進黨卻在鬧場，如果預算真的不足，可透過動用預備金及追加預算方式，不能把議會民主變成以民進黨為主，現在是台灣民主最大危機，因為民進黨去年選輸就翻桌，既野蠻又惡質。桃園6名黨籍立委4年就為桃園爭取1000億元，對地方貢獻很大，一定要團結保護他們。

市長張善政指出，桃園6名立委在立法院爭取預算、資源、協調政策方面火力全開，表現100分，表現有目共睹、可圈可點，對桃園貢獻功不可沒，大罷免根本莫名其妙，就如同奧運百米競賽，輸了0.1秒，就摸摸鼻子，4年後再來，要有運動精神及君子風度。張善政呼籲，今天團拜人氣很旺，有感受到戰鬥精神，現在是展現戰力時候，桃園市6位立委一個都不能少，全部都要留下來爭取桃園的建設。

▲桃園市六位立委會後彼此加油打氣。（圖／國民黨桃園市黨團提供）

市黨部主委黃敏恭認為，面對民進黨毫無正當性及毫無道理的大罷免桃園6名立委行動，根據最新民調，桃園絕大多數民眾反對這場罷免。充滿正義感的基層及社會各界，針對行動過激的民進黨公職人員，透過市黨部及各區黨部、各系統的「以罷制霸」的連署罷免，均已超過門檻，但是否送出還在猶豫，如果昨天送出，保證百分之一千可以把這些民進黨公職人員拉下來。

黃敏恭強調，國民黨有一股希望和諧、理性善良的黨員，他們認為既然反對民進黨的罷免行動，是否可以緩一緩，但直到今天，連署書還是持續送來，擋都擋不住，他不忍拒絕，但可以保證，如民進黨持續無厘頭、無理性罷免，就算選委會解釋適用新法，他手頭上罷免民進黨桃園公職的連署書，同樣超過門檻，呼籲適可而止，尊重多數的民意。