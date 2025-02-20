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女網紅掉錢包！桃機垃圾桶裡找到　原來是貪心Uber司機幹的

▲張姓網紅去年9月在北市搭乘UBER外出，卻將錢包遺忘車上，翌日接獲桃機通知拾獲錢包，但現金、身分證等均失竊，航警局調閱監視器發現關鍵畫面。（圖／航警局提供）

▲張姓網紅去年9月在北市搭乘UBER外出，卻將錢包遺忘車上，翌日接獲桃機通知拾獲錢包，但現金、身分證等均失竊，航警局調閱監視器發現關鍵畫面。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓女網紅去年9月在台北市搭乘Uber外出，卻將錢包遺忘車上，隔天接獲桃園機場通知拾獲錢包，張女領回錢包後驚覺現金、外幣、身分證與住家鎖匙全被偷，報警請求協助。航警調閱桃機沿線數十支監視器發現關鍵畫面，發現Uber陳姓駕駛當天曾到桃機，且在第二航廈P4停車場丟棄錢包還被監視器錄下，航警通知陳男到案說明，陳一度否認犯行，但員警出現監視畫面後才坦承因一時貪念侵占錢包財物，航警訊後依侵占遺失物罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局查獲UBER陳姓駕駛竊得之張姓網紅遺失錢包上證件與住家鎖匙等證物。（圖／航警局提供）

▲航警局查獲UBER陳姓駕駛竊得之張姓網紅遺失錢包上證件與住家鎖匙等證物。（圖／航警局提供）

據了解，張姓女網紅在網路上直播賣貨，她於去年9月28日晚間，從北市住處搭乘Uber計程車至北市信義區光復南路下車，事後發發現錢包遺忘在車上，她隔天接獲桃園機場第二航廈拾得物招領中心通知，表示其錢包遭清潔人員於第二航廈P4停車場垃圾桶內拾獲，而張女領回遺失物錢包時，發現錢包內現金、外幣、身分證與住家鑰匙等物全都不見了，於是向警方報案請求協助。

航警局刑警大隊分析比對該時段所有進出停車場車輛人員，查出張女搭乘的Uber，當天晚間曾進入桃園機場第二航廈P4停車場，警方過濾分析數十支監錄影像，並調閱車輛辨識系統，發現28歲Uber陳姓駕駛在停車場丟棄錢包的關鍵影像，因此通知陳男到案說明。

▲航警局起出UBER陳姓駕駛竊得之張姓網紅遺失錢包上現金與外幣等證物。（圖／航警局提供）

▲航警局起出Uber陳姓駕駛竊得之張姓網紅遺失錢包上現金與外幣等證物。（圖／航警局提供）

陳男到案後矢口否認犯行，員警出示關鍵監視畫面，陳才坦承因一時貪念，侵占被害人張女所遺留皮包內之財物，將錢包丟棄於桃機第二航廈P4停車場內之垃圾桶，航警訊後依侵占遺失物罪嫌將陳男移送桃檢偵辦。

航警局強調，本案被害人張女係知名社交軟體網紅，身分證件及住所鑰匙遭侵占對當事人身安全有重大疑慮，幸刑大偵查人員及時查獲犯嫌到案，尋回張女遺失物品，避免憾事發生。航警局呼籲，旅客搭乘交通工具時，務必注意個人重要財物隨身攜帶，航警將持續強化犯罪偵查能量，以保障旅客身體、財產安全。

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