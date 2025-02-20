罷免陳玉珍一階就失敗　朱立倫諷：綠營在外島較難抄名單連署

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體「珍礙金門」罷免國民黨立委陳玉珍提案領銜人翁明志昨日宣布，連署書份數仍未能通過第一階段提案門檻，陳玉珍回應，感謝99%以上的金門鄉親選擇相信她，金門人的純樸善良，唾棄了政黨惡鬥的歪風在金門出現。國民黨主席朱立倫今（20日）也說，綠營在金馬外島比較難透過抄名單去連署，還是呼籲大家回歸正軌，不要再搞惡罷，讓民眾非常反感。

朱立倫今日出席國政基金會「長照保險制民調發布會」後受訪表示，很多人都知道，綠營在金馬外島比較難所謂的連署，其中很多大概也很難去抄名單、或是做一些偽造，因此造成他們無法連署成功。朱強調，希望每個地方都能全心為民生、為地方建設來努力，如果都是要搞仇恨、搞動員、搞惡罷，台灣2025年是不是成為民生停擺年？他也質疑，全世界在拚AI、在拚貿易戰，台灣在拚政治、在搞惡霸，那不是成為世界最大的笑話嗎？

另，有民進黨立委許智傑質疑罷團抄襲黨員的名冊，今上午前往提告。朱立倫表示，這就是為什麼立法院一定要通過新的「選罷法」，就是希望避免所有抄襲和偽造，所以希望要附身分證，結果中選會竟然希望大家在第二階段還持續適用舊法，中選會是鼓勵民眾造假、還是鼓勵抄襲嗎？還是鼓勵過去這樣不當的做法嗎？

朱立倫呼籲，應該全面恢復正規，依照新法規範都要附身分證，不要忘了，總統大選的連署要有身份證，為什麼罷免的連署可以不要有？

