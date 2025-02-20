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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨推「長照保險制」　最低每人每月增繳100元起

▲國民黨召開長照政策的記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開長照政策的記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫今（20日）上午舉行《2025民生議題調查系列：長照保險制民調發布會》記者會，調查結果發現，有超過七成七的民眾支持長照保險制。國民黨主席朱立倫呼籲政府應儘速通過「長期照顧保險法」，以社會保險為基礎規畫可長可久的長期照顧制度。根據國民黨草案版本，長照保險開辦初期費率為1.19%，約為健保的4分之1，最低每人每月負擔約為100元起。

朱立倫指出，台灣將進入超高齡社會，65歲以上人口已達468萬人，又嚴重面臨少子化，長照2.0明年就要到期，民進黨最近說還要推長照3.0，要繼續走預算制的長照，但這種作法只是以一些不穩定的稅收再加上政府提撥的一點錢來做長照，台灣應該趕快改推長照保險制，相關法案國民黨智庫已經完成，而且具體可行，將類似比照全民健保，每位國人每月負擔是全民健保的4分之1至5分之1之間，每月負擔大約增加100元，長照保險制度才能可長可久。

朱立倫表示，長照議題不但是個人、家庭的議題，也是全民的議題，長照問題已經討論幾10年了，10年前討論長照2.0時，國民黨與民進黨辯論，當時他說日本已經放棄預算制，改採保險制，各國也走向長照保險制，日本、韓國都在推動，但直到今天，明年長照2.0就要到期，最近民進黨說要推長照3.0，要繼續走預算制長照，但只是以一些不穩定的稅收再加上政府提撥的一點錢來做長照。

朱立倫強調，近年台灣長照人口增加了5倍，很快就達到10倍，每個家庭萬一有長輩倒下，失智、失能，每月要負擔的金額至少3、4萬元以上，照顧長輩至少要花幾百萬元，長輩們又不願意讓子女負擔，因此長照悲歌不斷在各地發生，全世界都看到問題，台灣也應該趕推動長照保險制。

朱立倫還說，國民黨不但宣示，法案也已經透過智庫完成，而且具體可行，將類似比照全民健保，每人每月的負擔是健保的4分之1到5分之1，每月增加100元，這樣的長照保險制度才是可成可久。

智庫執行長、立委柯志恩則指出，民調結果顯示，有77.3%民眾支持制訂「長照保險法」，將現有的賦稅制改為保險制，以籌措足夠的長照財源，僅14.8%不支持。該份民調委託十方民調以市話調查方式進行，調查時間為2月10日至2月12日，有效樣本數為1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97％。

柯志恩說明，長照保險開辦初期費率為1.19％，約為全民健保5.17%的4分之1，舉例月薪6萬元者，每人每月負擔僅約200元，遠低於「家總」民調中「每人每月願意增加922元」，是民眾可負擔的長照保險。再者，目前長照基金規模已達數百億元，未來實施長照保險後，政府的財政負擔也不會有過大的增加，是長照保險最佳的推動時機。

智庫永續發展組召集人陳宜民補充，長照保險提供服務包括身體照顧、如廁沐浴、環境清潔、安全看視、復健訓練、輔具服務、無障礙改造、交通接通、喘息服務、照護諮詢與訓練以及照顧者的現金給付等。
 

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