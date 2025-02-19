嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政府去年再超徵稅收5283億元，創歷史新高。國民黨主張每人普發1萬元還稅於民，總統賴清德以擴大對社會投資回應。國民黨主席朱立倫今（19日）於中常會上表示，新加坡總理黃循財昨天宣佈即將還稅於民，今年提高為每戶800新元，接近2萬台幣，20歲以下的額外再加500新元，很多英美、亞洲國家都會這樣做，兩年前蔡英文政府也是如此，但現在的賴政府卻只知搞政爭與鬥爭。

朱立倫指出，新加坡的作法讓企業可以就所繳的稅來實行退稅，最高不超過4萬新元，接近100萬台幣，新加坡更是第六次還稅於民，不但星國如此，英美等國甚至很多亞洲國家也都如此；朱立倫強調，政府去年創下5283億的超收稅款，國民黨主張還稅於民每人1萬元，將4成還稅於民，有了新加坡的範例，他呼籲，賴清德政府一定要依照民眾的需求及世界共同的趨勢，將多徵的稅款一部分還稅於民。

對於民進黨掀起的罷免潮，朱立倫感慨，全世界即將迎接大AI時代，貿易熱戰的時代，民進黨卻掀起大罷免時代，令人非常遺憾與感慨，「說真話，做為一位台灣人，作為一位負責任的政黨的負責人，我對台灣充滿憂心」，國際友人不斷提醒，這一波的AI戰、貿易戰，將對台灣造成嚴重衝擊，朝野應該放下政爭，全心面對並解決問題，不但要通過「AI基本法」，也要徹底檢討能源問題。

朱立倫指出，美國已經說AI時代需要的電力是過去的兩倍，並宣佈要成立獨立的電力能源主導委員會，台灣卻因民進黨的意識形態，要關掉最後一座核電廠，許多國際友人都認為這是錯誤的政策，民進黨卻一意孤行，國民黨做為負責任的在野黨，必須要及時刹車，扭轉錯誤的政策，對於能源的修法一定要全力推動。

朱立倫也提及，前天國民黨智庫公佈最新民調，高達77％的民眾支持成立獨立的電力監督委員會，有74％的民眾支持核電延役，也有高達58％的民眾主張把非核家園改為非碳家園，民意顯示台灣民眾非常理性的面對，民進黨卻還在對抗民意、對抗世界潮流，國民黨會堅定的從民生出發，一定全力推動這些修法。