黃國昌稱4點起床背三民主義　朱立倫疑惑：為了考試我也有唸啊

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前在直播上分享，自己就讀建國中學時，為了準備三民主義考試，曾在凌晨四點起床到孫文遺像前背誦課文，並自認「連孫文看了都感動」，遭名嘴吳靜怡分析為搶奪中華民國神主牌、消滅國民黨。國民黨主席朱立倫今（20日）表示，這是那個時代的共同點，不然大概就考不上大學吧？「我也念了啊！」

黃國昌近日開直播自曝，高中時每天凌晨4點就起床，跑到建中體育館大禮堂的孫文遺像前，搬張小桌子坐在孫文面前背誦三民主義，就這樣念到早上6點，「我沒有跟大家唬爛，真的！總而言之，孫文學說那個三民主義，我年輕的時候是背得很熟，但沒有辦法，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背的滾瓜爛熟的，然後去參加大學聯考⋯⋯我覺得連孫文看了都覺得很感動。」

國民黨智庫國家政策研究基金會今日舉行記者會，被問到黃國昌凌晨起床念三民主義，朱立倫會後受訪時表示，在那時代的每一位學生，為了考試、為了成績，都是一定要念三民主義的，這是那時代的共同點，不然大概就考不上大學了吧？

在一旁的國家政策研究基金會執行長、立委柯志恩也附和，「對啊！」，朱立倫接著說，大家都是一樣的，柯志恩也念了很多，「我也念了啦！」

