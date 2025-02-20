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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／四成民眾反對大罷免藍綠委　民眾黨支持度大漲衝破1成

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲多名區域立委被鎖定罷免。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年至今，立法院朝野對修法的爭議不斷，引發民團全台立委大罷免的行動，國民黨也發動以罷制罷，雙方趕在修訂後的選罷法生效前，送出罷免的第一階段連署書。根據TVBS民調中心最新調查民調，31%民眾支持罷免藍委、44%不支持；30%民眾支持罷免綠委，41%不支持。另外民調顯示，對於藍綠白三黨團總召表現，民眾皆是不滿意大於滿意，其中又以民進黨團總召柯建銘不滿意度最高。而民眾黨政黨支持度部分，在選出新任黨主席黃國昌後，政黨傾向為民眾黨的比例，從去年10月的9%，回升至15%。

民調顯示，有31%民眾支持罷免國民黨的立法委員，其中20%非常支持，11%還算支持，44%不支持，包含18%不太支持，26%很不支持，24%沒有意見；30%支持罷免民進黨立委，其中16%非常支持，14%還算支持，41%不支持，包含22%不太支持，19%很不支持，29%沒意見。

該份民調也詢問民眾對三個主要政黨的立法院黨團總召最近表現的看法，以民眾黨黃國昌的滿意度較高39%，仍略低42%不滿意；國民黨傅崐萁滿意度為31%，低於46%不滿意；而民進黨柯建銘的滿意度20%，有59%表示不滿意。

另外，民眾黨前任黨主席柯文哲，因政治獻金案及京華城案遭檢方起訴，使民眾黨聲勢一度下跌，柯文哲也在今年1月宣佈請辭黨主席，新任黨主席經票選後，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌擔任。此次調查結果顯示，全台民眾中，政黨傾向為民眾黨的比例，從去年10月調查時的9%，回升6個百分點至15%，值得注意。

而對於各政黨立委最近在立法院的表現，有41%民眾表示滿意國民黨立委的表現，但同時有41%表示不滿意，意見分歧；與去年六月的調查結果相較，滿意的比例（39%）略增兩個百分點，不滿意的比例則從50%減少至41%。滿意民眾黨立委表現的比例為33%，44%不滿意。而對於民進黨立委最近的表現，則有超過半數（53%）表示不滿意，僅28%滿意，滿意度較去年6月（33%）下降5個百分點，比例低於國民黨及民眾黨。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年2月11日至18日晚間18：30至22：00，共接觸1,282位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為370位，拒訪率為28.9%，最後成功訪問有效樣本912位（市話448、手機464），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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