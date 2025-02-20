台南山上花園水道博物館專書　《溯水之源》新書搶先亮相

▲台南山上花園水道博物館攜手蔚藍文化，共同出版《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》博物館專書於2月26日正式上市，20日邀請多位耆老發表對水道情感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館攜手蔚藍文化，出版《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》博物館專書將於2月26日正式上市，書籍內容搶先於20日發表，邀請多位耆老發表對水道情感，有耆老談到對水道情感忍不住激動落淚，場面感人；全興資源再生公司總經理李英桐也當場認購100本，也為新書發表打下一劑強心針。

本書由《溪說台南》作者楊宏裕、文史工作者楚然，以及成功大學歷史系副教授陳恒安及學生團隊所著，搭配插畫家鄭培哲的精彩建物畫。期望透過水道的歷史、資深水道職人的使命，以及用水文化的省思，深入肌理改變大眾用水認知，與推廣水資源教育。

水化局代理局長林韋旭表示，台南水道不僅呈現日治時期台灣人民生活日常、日本對台治理策略，也標示台灣邁向現代化的過程，其歷史地位與展示文物有其特殊性。而此特殊性，透過成書過程中，專業人士的層層分析與實地田野調查，具體而微地展現。

資深館員林佳慧則引用黃文鍠館長在楔子中，「用心看待生活中平凡的小事」的治理理念，發掘可分享給參觀者的特別元素——意即「水道中植物路線」，並撰寫成附錄。附錄中，除了規劃四條主題路線——「日本人的庭園藍圖」、「日治時期的Fun鬆時光」、「戰後的新樣貌」與「尋訪淨水池區」，也從古溯今爬梳植物栽種的歷史。

作者之一、曾任《南博萬》館刊編輯張知淇，在書中實地訪問日治時期在水道擔任臨時工的吳子中。他提到，吳子中先生對淨水設施、各式器械瞭若指掌，是因為曾在水道居住，與書中其他水道前輩一樣，當過「水道打工仔」。

回憶起在水道當雜工，吳子中說這是個「體力活大於技術活」的工作。雨季前後因溪水混濁，需要人工清理沉澱池。儘管一開始不知道怎麼操作，他也抱著「先做再說」的心情，毅然決然向水道報名，當起雜工。也就是在此時，初次與淨水設施有更緊密的接觸。

吳子中後來便在附近定居，成為獨當一面的土水師傅。因著與水道的緣分，他特別關注台南水道的發展。在水道建築一次次整修中，惜物的他，拾起不少被當成「廢物」的物件，像是日治時期的「耐火磚」、專給達官顯貴使用的「青花瓷蹲便器」。這些台南水道的重要歷史遺存，被他放在家中的「寮仔」，儼然一座民間的「水道博物館」。

《溯水之源》不僅解析山上作為水源地的地理環境、追溯台南水道的建造歷史，更透過水道職人、穿梭在水道間的人物之眼，展陳台南水道深入大眾生活的方方面面。期待透過專書出版，水道博物館能持續進入大眾視野，成為水文化教育的倡議基地。