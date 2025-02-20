台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

▲台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關台86快速道路東向6.6公里處，有木棧板從大貨車掉落案，鎖定車輛並通知駕駛人到案說明後，製單舉發。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是台南台86在行駛中，有1部大貨車飛下大塊棧板，網友說第1台車氣到逼對方車下來罵，網友驚呼「命大的一天」，市警歸仁分局指出，依道交條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰還，並責令改正或禁止通行。

網友PO文指出：「今日下班南下回家時，台86上的驚喜，嗯…那是一塊大棧板，還好第一台車沒事，我的車也沒事，第一台車後續還氣到逼對方車下來罵，我本來幫忙報警到一半，看對方走就想說算了離開吧，命大的一天」。

台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關網路流傳於2月15日下午5時30分許，在台南市歸仁區台86快速道路東向6.6公里處，有木棧板從大貨車掉落案，歸仁分局獲報後立即調派警力，將該木棧板移至路間，並通知新化公務段清除外，已鎖定車輛並通知駕駛人到案說明後，製單舉發。歸仁分局在此呼籲，請駕駛人行車前，應檢查車輛狀況，並將檢視裝載物有無捆紮牢固，避免掉落導致意外發生。否則可依道交條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰金，並責令改正或禁止通行。