　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

▲台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關台86快速道路東向6.6公里處，有木棧板從大貨車掉落案，鎖定車輛並通知駕駛人到案說明後，製單舉發。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關台86快速道路東向6.6公里處，有木棧板從大貨車掉落案，鎖定車輛並通知駕駛人到案說明後，製單舉發。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是台南台86在行駛中，有1部大貨車飛下大塊棧板，網友說第1台車氣到逼對方車下來罵，網友驚呼「命大的一天」，市警歸仁分局指出，依道交條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰還，並責令改正或禁止通行。

網友PO文指出：「今日下班南下回家時，台86上的驚喜，嗯…那是一塊大棧板，還好第一台車沒事，我的車也沒事，第一台車後續還氣到逼對方車下來罵，我本來幫忙報警到一半，看對方走就想說算了離開吧，命大的一天」。

台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關網路流傳於2月15日下午5時30分許，在台南市歸仁區台86快速道路東向6.6公里處，有木棧板從大貨車掉落案，歸仁分局獲報後立即調派警力，將該木棧板移至路間，並通知新化公務段清除外，已鎖定車輛並通知駕駛人到案說明後，製單舉發。歸仁分局在此呼籲，請駕駛人行車前，應檢查車輛狀況，並將檢視裝載物有無捆紮牢固，避免掉落導致意外發生。否則可依道交條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰金，並責令改正或禁止通行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孫生深夜再發聲！
尬爆！王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」　全程被拍
張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會
瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　揭反骨當年內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地　感受AR技術體驗

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活　原民議員要求至原鄉部落說明

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

卡努風災後動員族人整修　仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重啟用

基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

諸羅山匠心匠藝菁英展草屯登場　集結40工藝師54作品傳統兼具創新

中央大學攜手國泰投信企管系開課　13名專業經理人任講師

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

以色列拉馬甘市議員團參訪桃園青創基地　感受AR技術體驗

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活　原民議員要求至原鄉部落說明

民眾駕車途中不明原因引擎冒煙起火　大武警即刻救援

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

阿巴西助陣中華男籃主場抗菲　對陣強敵布朗李有秘訣

「唐吉訶德」達成全日本制霸　排隊人潮爆炸網驚：以為是動漫展

ATM裝機成長數探8年新低　3業者2024交易金額破兆元

朴成焄遭《劉QUIZ》切割！車珠英提《黑暗榮耀》「畫面獨漏他」

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

快訊／蘋果家族新成員「 iPhone 16e」登場　價格曝光28日開賣

活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高　命理大師提點了

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

地方熱門新聞

台中新光三越廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

基北北桃公共運輸定期票使用量　佔全國80%　

仁愛鄉春陽社區環村生態文化步道重新啟用

諸羅山匠心匠藝菁英展即起草屯登場

台中聯合大稽查　愛買、大買家被開罰

台南台86大貨車飛下大塊棧板網友驚呼危險

台經院景氣中心預測蛇年「北冷南熱」　建議進軍東南亞市場

中央大學攜手國泰投信企管系　開課

嘉義水上南靖產業園區　疏濬土方填高改善低窪

選品店開幕遇新光三越氣爆案　品牌霸氣宣布：捐50%營業額助受難者

大甲溪光明抽蓄計畫影響周遭生活

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃說明會

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

更多熱門

相關新聞

韓國商社來台南考察黃偉哲盼優質農特產能打入韓國市場

韓國商社來台南考察黃偉哲盼優質農特產能打入韓國市場

為了替農民爭取更好收入，台南市長黃偉哲率市府團隊不遺餘力開發農特產外銷通路，而韓國非常看重且積極開拓的市場，黃偉哲市長就兩度親自赴韓拓銷，近日更洽得包括ESG農業、未來L&F、All Good、世琳食品、宇星韓國林業後繼者協會等6家韓國商社特別聯袂組團來台南進行產地考察。

國道火燒車　台東交觀處長驚險逃生

國道火燒車　台東交觀處長驚險逃生

台南今年確診首例登革熱境外移入病例

台南今年確診首例登革熱境外移入病例

台南勞工局迅速動員提供二手家具助災民安置

台南勞工局迅速動員提供二手家具助災民安置

公車亭被噴漆「告別式遺照」　民眾嚇壞

公車亭被噴漆「告別式遺照」　民眾嚇壞

關鍵字：

台南台86棧板危險

讀者迴響

熱門新聞

王偉忠長文悼念大S

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面