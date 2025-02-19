韓國商社來台南考察　黃偉哲：盼台南多元優質農特產能打入韓國市場

▲韓國林業後繼者協會等6家韓國商社組團來台南進行產地考察，19日到市府拜會黃偉哲市長，農業局長李芳林、新聞及國際關係處處長蘇恩恩也一同會見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了替農民爭取更好收入，台南市長黃偉哲率市府團隊不遺餘力開發農特產外銷通路，而韓國非常看重且積極開拓的市場，黃偉哲市長就兩度親自赴韓拓銷，近日更洽得包括ESG農業、未來L&F、All Good、世琳食品、宇星韓國林業後繼者協會等6家韓國商社特別聯袂組團來台南進行產地考察。

19日甫抵達台南的第一站，即在本身是韓國華僑的台灣入境旅遊協會理事長王全玉陪同下，前來市府拜會黃偉哲市長，農業局長李芳林、新聞及國際關係處處長蘇恩恩也一同會見。

黃偉哲市長表示，非常高興能接待韓國商社來到台南考察產地，台南是農業大市，擁有豐富的農漁資源，無論是風味獨特的水果、美味健康的加工品，還是鮮甜的漁產，都深受國內外消費者的喜愛。2024年台南首度參加首爾食品展，芒果鮮果接單至少150公噸，加工品預估超過1000萬元。此外，在韓國最大Kakao Shopping Live直播平台上的芒果販售活動，更是創下觀看人數逾 26 萬人次、直播總瀏覽人次上百萬、5公噸備貨火速完銷的驚人紀錄，看得出來韓國消費者對於台南產品的青睞，期盼這次韓國商社的到訪，能進一步促成更多台南優質農特產品打入韓國市場。

黃偉哲市長進一步提到，台南除了擁有美味新鮮的鮮果，更有強大的冷凍和加工技術，讓果品能夠突破產季限制，延長水果的生命週期，不僅如此更保留住鮮美風味，而這些產品也都可以透過外銷來提高消費市場需求，因此這次也特別推薦韓國商社親自造訪工廠了解這些技術，將更多元的產品介紹給韓國消費者。

此次的韓國商社考察預計將親赴芒果、蜜棗、鳳梨的產地了解種植、採摘檢疫等外銷重要的資訊，此外也會了解鮮果、蕎麥和烘焙的冷凍或加工技術，如何將農產進一步轉化為優質加工品，並透過安排商社與在地廠商面對面的採洽會，期待能促成更多的合作與潛在訂單。