台南市勞工局曾文園區勞工學苑課程　歡迎報名參加體驗

▲台南市勞工局籌劃將於「曾文市政願景園區」，辦理勞工學苑相關課程，除了靜態講座課程，亦有動態手作等課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局除持續於台南市南門勞工育樂中心辦理各項勞工學苑外，因應「曾文市政願景園區」之啟用，亦籌劃後續將於「曾文市政願景園區」辦理勞工學苑相關課程，除了靜態講座課程，亦有動態手作等課程。

首場辦理的手作課程將於3/8(周六)與社團法人台南市觀光協會合作辦理烘培課程「幸福體驗手作布丁燒」，該課程將邀請到專業講師與培訓助教，以手把手的方式教導學員如何製作出賞心悅目又散發香氣的布丁燒，歡迎勞工朋友及其眷屬能踴躍報名。

勞工局王鑫基局長表示，台南市南門勞工育樂中心持續辦理各項勞工學苑課程，其中有關於烘培方面的課程一直都受到勞工朋友們的喜愛與關注，以往因為沒有自有場地的因素，相關的課程都是和周邊的學校進行合作開辦；現在配合「曾文市政願景園區」之啟用，市府將原本的餐飲科系專業教室進行活化運用，結合外部專業協會的力量，及勞工學苑的辦訓專業，共同來辦理相關的烘培課程，讓勞工朋友可以有優質的課程來報名作學習，因本次是於曾文市政願景園區首度辦理的烘培課程，僅收100元報名費(含材料費)，學員不僅可體驗親自烘焙的樂趣，還能將成品帶回家，因名額有限，有興趣的朋友請儘速報名，報名電話請洽06-2150174。

勞工學苑於曾文市政願景園區所辦理的課程中，目前除了3/8辦理的烘焙課程外，還安排了職場大小事講座邀請到南方講堂王美霞老師於2/22、3/15、4/26、5/10、6/14、7/5的上午09:00-12:00，主講「在生活中閱讀金剛經」，主要分享金剛金的內容在生活當中的實踐，每堂課講說的內容都不一樣，豐富精彩，王美霞老師還贈送每位學員一本金剛經當結緣品；還有文化講座邀請到了台江媽劉惠蓉老師於3/22、3/29、4/12、4/26、5/10、5/24的下午13:30-16:30主講「以生活俗諺語悅讀閱美」，課程報名請至勞工局官網首頁下方-職場ㄟ大小事 分享創造共好(曾文市政願景園區)點選該圖示進入，即可進行報名。

另外，除了勞工學苑課程，勞工局目前規劃於4月初在曾文市政願景園區辦理「2025年度台南市職場安全及健康向下扎根親子闖關活動」，預計提供1500個名額讓有意參與的大朋友小朋友報名參加，屆時會將報名資訊公告在勞工局網站供民眾線上報名，也歡迎有興趣的朋友踴躍報名。