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客人取貨連5問！蝦皮店員被怨「態度差」...1關鍵網全力挺

原PO表示，他在蝦皮智取店上班，遇到客人不停求救。（圖／翻攝蝦皮網站）

▲原PO表示，他在蝦皮智取店上班，遇客人取貨問不停，還嫌「無人店」服務差。（圖／翻攝蝦皮網站）

圖文／CTWANT

服務業要面對形形色色客人！近日一名蝦皮店員表示，他在智取店上班，有客人一直狂問5個問題，他回，「你知道這家店叫什麼名字嗎？叫智取店，無人服務的店」，讓職責只有上貨的他相當傻眼，最後客人取完貨氣到走人。貼文曝光引發熱議，有網友直呼，「居然懶到都不自己了解」。

原PO在Dcard以「無人店被說服務態度差」為題發文，表示「我在蝦皮智取店上班，工作內容只有上貨完就可以走了。」客人問，「怎麼輸入電話號碼，要怎麼取貨，我的錢找在哪裡，我的櫃位在哪裡，我櫃子東西拿走就好嗎？」

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面對客人連5問，原PO說，「我一直叫客人看旁邊的中文都有教學。」客人說，「先生你知道你態度很差嗎？做服務業做這樣。」原PO說，「你知道這家店叫什麼名字嗎？叫智取店，無人服務的店，我的工作不包含服務客人，你要有人服務的話要去有人店客人就生氣的走了呵呵，店名都告訴你們了，還一直渴望有人服務是怎樣。」

貼文一出，網友紛紛留言「台灣不意外，奧客起手式：你態度很差」、「那麼簡單的操作，居然懶到都不自己了解」、「這種在加油站也很常見啊」、「智取，有智商的再取」、「不要放在心上，這種客人到處都有」、「有智取，但不多」。

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