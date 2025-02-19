獨自吃麥當勞！路人媽沒禮貌併桌　她反應竟遭對方「罵1句」傻眼

▲原PO在麥當勞用餐時，被路人媽媽沒問過就併桌，反應時還挨了一頓罵，讓原PO相當傻眼。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友在網路上發文，表示他近日獨自一人在速食店內用時，突然遇到一位媽媽自顧自的坐在他旁邊的桌子想要併桌。後來男子因為覺得該位母親的行為不太有禮貌，就跟對方起了口角，卻被罵一句「我希望你以後不要生小孩！」讓原PO相當傻眼。

一名女網友在PTT以「希望人家以後不要生小孩，是祝福還是罵」為題發文，表示她日前獨自一人到麥當勞內用，坐在一個雙人桌上，結果突然有一位媽媽，完全沒有詢問，就自顧自地將自己的東西放在原PO位置的對面，同時招呼老公、孩子坐進原PO隔壁的兩人座。

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不僅如此，原PO指出，當下該位母親開始拿出紙巾擦桌子，還把她吃完的食物盒子推向她那一邊。結果，原PO當下都還來不及反應過來，該名母親又因為看到餐廳另一側的座位有人離開，馬上又帶著家人換位子。

後續原PO吃完餐點後越想越不對，於是就上前提醒該名媽媽的行為很不禮貌、不尊重人。沒想到該名母親竟當場暴怒，辯稱餐廳沒有座位她也沒辦法，要原PO自己去跟餐廳投訴。在一旁的老公也加入戰局，說自己就是這樣、表達完意見的話就請離開，媽媽最後更撂狠話「我希望妳以後不要生小孩！」

對此，原PO相當傻眼，直呼「雖然不知道這件事跟小孩有什麼關係，過程中我也沒拿她小孩或是家教出來說嘴。但後來想想，在現在這個恐龍家長跟屁孩滿地跑的社會，這位媽媽是不是在偷偷祝福我啊」。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛表示「不要理她，妳做得很好」、「連併桌禮貌問一下都做不到的人，好意思說這種話喔」、「沒座位是麥當勞的問題沒禮貌是你家的問題」、「有些人就是很不擅長檢討自己，他們的小孩很可憐」、「他們沒水準，以後小孩也會複製」。

也有網友分享解決方法，「下次直接放包包或什麼在對面之類」、「妳就再買一個薯條過去併桌啊，我做過，對方嚇得逃走」、「妳就開始咳嗽，她就會離開了」。

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