　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（示意圖／Pixabay）

▲最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

活龍蝦被丟入沸騰水中，會痛嗎？根據研究顯示，甲殼類動物確實能感受疼痛，對此，英國皇家防止虐待動物協會（Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals）及其他學會的科學家聯名呼籲禁止活煮龍蝦。

根據英國皇家防止虐待動物協會及其他學會的科學家近日聯名呼籲，要求英國政府立即禁止活煮龍蝦等甲殼類動物的行為，他們在發給環境、食品暨農村事務部（Defra）的公開信中指出，活煮龍蝦和螃蟹應該被定為非法。

據科學家表示，甲殼類動物會感受到疼痛，若活著放入沸水中煮沸，等同讓牠們在最終喪失意識前經歷劇痛。這項研究是由哥德堡大學研究團隊透過腦電波量測，發現龍蝦或螃蟹受到物理和化學刺激時，大腦會產生相對應的活動訊號。這項研究是由博士生卡西歐拉斯（Eleftherios Kasiouras）主導，並刊登在《生物學》期刊上。

據了解，他們在岸蟹身上安裝電極並記錄其大腦活動。當研究人員在螃蟹的軟組織上施加醋酸等化學物質，或對其身體各部位施加外部壓力時，都觀察到大腦活動明顯增加。物理刺激會引發較短但強烈的痛覺反應，而化學刺激則會產生較持久的影響。

不過持對立意見的人認為，由於龍蝦肉裡面可能有一些有害細菌，當龍蝦死亡，這些細菌會快速地大量繁殖，即使用滾燙的水去煮，也不見得能殺光，因此活煮龍蝦成為習俗。

英國政府自2021年起已承認甲殼類動物是有知覺的生物，但至今仍拒絕全面落實禁令，禁止活煮牠們，對此，動物法律基金會更表示，若類似把龍蝦、螃蟹放入沸水中致死的狀況持續發生，不排除會對政府採取法律行動。

最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（圖／翻攝自X）

▲最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
住飯店房間安全嗎？空姐授「進房必做步驟」！　4大藏匿處要檢查
衰遇車禍亡！26歲網紅生前「調侃閻王爺」應驗了　網發毛：口無遮攔太可怕
原始連結

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孫生深夜再發聲！
尬爆！王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」　全程被拍
張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會
瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　揭反骨當年內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

美國「俄烏問題特使」抵達基輔　將會見澤倫斯基傾聽烏方意見

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

美國對俄烏戰爭政策轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

擋馬斯克數據請求！美社安局長閃辭　川普澄清引質疑

川普轟烏掀起戰爭！總統支持率剩4％　澤倫斯基反嗆：活在假訊息中

最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶　粉絲嗨：立直了

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

印度惡狼判死刑！性侵「7月大女嬰」害命危　法官：想不到其他懲罰

日本1月觀光客逾378萬人創單月新高　台灣第3名

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

美國「俄烏問題特使」抵達基輔　將會見澤倫斯基傾聽烏方意見

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

美國對俄烏戰爭政策轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

擋馬斯克數據請求！美社安局長閃辭　川普澄清引質疑

川普轟烏掀起戰爭！總統支持率剩4％　澤倫斯基反嗆：活在假訊息中

最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶　粉絲嗨：立直了

北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

印度惡狼判死刑！性侵「7月大女嬰」害命危　法官：想不到其他懲罰

日本1月觀光客逾378萬人創單月新高　台灣第3名

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

台86大貨車飛下棧板網友驚呼危險　南警：依法可罰最高18000元

阿巴西助陣中華男籃主場抗菲　對陣強敵布朗李有秘訣

「唐吉訶德」達成全日本制霸　排隊人潮爆炸網驚：以為是動漫展

ATM裝機成長數探8年新低　3業者2024交易金額破兆元

朴成焄遭《劉QUIZ》切割！車珠英提《黑暗榮耀》「畫面獨漏他」

台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

快訊／蘋果家族新成員「 iPhone 16e」登場　價格曝光28日開賣

活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高　命理大師提點了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

國際熱門新聞

男男活春宮「肉體相疊」街邊激戰！

最美雀士現身寧夏夜市！露肩貼身毛衣玩打靶

被川普轟無能支持率剩4％　澤倫斯基回應

女18歲中樂透　爽玩10年卻後悔

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

美俄烏問題特使抵基輔　將見澤倫斯基

歐洲不同意的俄烏和平方案　美國簽了也會失敗

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

美對俄轉變　馬克宏2度召開歐洲緊急會議

18億Gmail用戶恐遭駭客AI詐騙竊密碼

北韓軍俘虜坦言「想脫北」　南韓政府溫情喊話

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

更多熱門

相關新聞

輝達花16天收復跌幅　救星竟是他

輝達花16天收復跌幅　救星竟是他

輝達（NVIDIA）成功度過「DeepSeek危機」，GPU需求將繼續強勁。輝達1／27因DeepSeek衝擊而遭遇重創大跌17%，但在馬斯克最新亮相的聊天機器人Grok 3提振下，輝達18日收漲0.4%至139.4美元，整整花了16個交易日收復失地。

美超微奪標普500今年表現最優股

美超微奪標普500今年表現最優股

獨自吃麥當勞！路人媽沒禮貌併桌　還遭對方罵1句

獨自吃麥當勞！路人媽沒禮貌併桌　還遭對方罵1句

到男友家吃飯被討200元！她疑惑：正常嗎？

到男友家吃飯被討200元！她疑惑：正常嗎？

許藍方被爆「同居王少偉」！

許藍方被爆「同居王少偉」！

關鍵字：

周刊王龍蝦

讀者迴響

熱門新聞

王偉忠長文悼念大S

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面