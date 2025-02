活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

▲最新研究顯示,龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。(示意圖/Pixabay)

活龍蝦被丟入沸騰水中,會痛嗎?根據研究顯示,甲殼類動物確實能感受疼痛,對此,英國皇家防止虐待動物協會(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)及其他學會的科學家聯名呼籲禁止活煮龍蝦。

根據英國皇家防止虐待動物協會及其他學會的科學家近日聯名呼籲,要求英國政府立即禁止活煮龍蝦等甲殼類動物的行為,他們在發給環境、食品暨農村事務部(Defra)的公開信中指出,活煮龍蝦和螃蟹應該被定為非法。

據科學家表示,甲殼類動物會感受到疼痛,若活著放入沸水中煮沸,等同讓牠們在最終喪失意識前經歷劇痛。這項研究是由哥德堡大學研究團隊透過腦電波量測,發現龍蝦或螃蟹受到物理和化學刺激時,大腦會產生相對應的活動訊號。這項研究是由博士生卡西歐拉斯(Eleftherios Kasiouras)主導,並刊登在《生物學》期刊上。

據了解,他們在岸蟹身上安裝電極並記錄其大腦活動。當研究人員在螃蟹的軟組織上施加醋酸等化學物質,或對其身體各部位施加外部壓力時,都觀察到大腦活動明顯增加。物理刺激會引發較短但強烈的痛覺反應,而化學刺激則會產生較持久的影響。

不過持對立意見的人認為,由於龍蝦肉裡面可能有一些有害細菌,當龍蝦死亡,這些細菌會快速地大量繁殖,即使用滾燙的水去煮,也不見得能殺光,因此活煮龍蝦成為習俗。

英國政府自2021年起已承認甲殼類動物是有知覺的生物,但至今仍拒絕全面落實禁令,禁止活煮牠們,對此,動物法律基金會更表示,若類似把龍蝦、螃蟹放入沸水中致死的狀況持續發生,不排除會對政府採取法律行動。

