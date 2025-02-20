活煮龍蝦好殘忍？　科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

▲最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

活龍蝦被丟入沸騰水中，會痛嗎？根據研究顯示，甲殼類動物確實能感受疼痛，對此，英國皇家防止虐待動物協會（Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals）及其他學會的科學家聯名呼籲禁止活煮龍蝦。

根據英國皇家防止虐待動物協會及其他學會的科學家近日聯名呼籲，要求英國政府立即禁止活煮龍蝦等甲殼類動物的行為，他們在發給環境、食品暨農村事務部（Defra）的公開信中指出，活煮龍蝦和螃蟹應該被定為非法。

據科學家表示，甲殼類動物會感受到疼痛，若活著放入沸水中煮沸，等同讓牠們在最終喪失意識前經歷劇痛。這項研究是由哥德堡大學研究團隊透過腦電波量測，發現龍蝦或螃蟹受到物理和化學刺激時，大腦會產生相對應的活動訊號。這項研究是由博士生卡西歐拉斯（Eleftherios Kasiouras）主導，並刊登在《生物學》期刊上。

據了解，他們在岸蟹身上安裝電極並記錄其大腦活動。當研究人員在螃蟹的軟組織上施加醋酸等化學物質，或對其身體各部位施加外部壓力時，都觀察到大腦活動明顯增加。物理刺激會引發較短但強烈的痛覺反應，而化學刺激則會產生較持久的影響。

不過持對立意見的人認為，由於龍蝦肉裡面可能有一些有害細菌，當龍蝦死亡，這些細菌會快速地大量繁殖，即使用滾燙的水去煮，也不見得能殺光，因此活煮龍蝦成為習俗。

英國政府自2021年起已承認甲殼類動物是有知覺的生物，但至今仍拒絕全面落實禁令，禁止活煮牠們，對此，動物法律基金會更表示，若類似把龍蝦、螃蟹放入沸水中致死的狀況持續發生，不排除會對政府採取法律行動。

▲最新研究顯示，龍蝦等甲殼類動物確實能感受疼痛。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀

▸ 住飯店房間安全嗎？空姐授「進房必做步驟」！ 4大藏匿處要檢查

▸ 衰遇車禍亡！26歲網紅生前「調侃閻王爺」應驗了 網發毛：口無遮攔太可怕

▸ 原始連結