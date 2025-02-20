台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

▲新光三越台中中港店13日上午發生氣爆意外。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

台中新光三越爆炸事件導致百貨櫃位品牌面臨無限期停業，恐導致4000名勞工權益受影響。台中市政府勞工局表示，截至今天（19日）為止，已收到14家櫃位廠商申請資遣通報28人，市府受理後轉由就服處連繫，協助申請失業給付和轉職或職訓等，就服處將提供一對一個別化服務，希望盡速協助勞工穩定生活。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕相當重視新光三越爆炸案受影響勞工勞動權益，除了勞工局官網設置專區協助，也規劃2月20日下午2時於台中市府新市政大樓惠中樓9樓台中廳，以及2月21日下午2時於惠中樓401會議室辦理「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關資源服務說明會」。

勞工局表示，在勞動權益方面，新光三越所屬勞工於停工期間，工資應照給；而其他櫃位的勞工因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其它適當工作，並應遵守勞動基準法調動5原則的規定。

另整合中央與地方資源，市府將依勞工需求提供一站式就業服務，並規劃百貨零售等專案徵才活動及提供轉職職業訓練資源。若雇主未有適合工作予以調動或勞資雙方對調動無法達成協議而有終止勞動契約情事，雇主應依法預告、給付資遣費及開立非自願離職證明書，並說明失業給付申請流程及相關規定。

林淑媛補充，台中市就業服務處為協助新光三越有轉職需求勞工就業，積極邀集服務業廠商辦理徵才，2月21日在南區區公所有辦理展薪就業聯合徵才，邀請特力屋、王品及大潤發等8家廠商，提供474個職缺，另於活動現場設置LaLaport代收履歷專區；3月22日在中興大學辦理就業博覽會，邀請繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等30家服務業廠商，提供1,940個職缺，歡迎市民朋友至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或電洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。

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