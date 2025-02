台中新光三越停業恐衝擊4千勞工！廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

活龍蝦被丟入沸騰水中,會痛嗎?根據研究顯示,甲殼類動物確實能感受疼痛,對此,英國皇家防止虐待動物協會(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)及其他學會的科學家聯名呼籲禁止活煮龍蝦。