店員手滑給錯刮刮樂　女不爽刮開彩券「中6千萬頭獎」瞬間嗨爆

▲女拿到錯誤的刮刮樂卻中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子到商店購買常玩的刮刮樂彩券時，沒想到店員竟然拿錯款式，她雖然有點生氣但還是把彩券刮開，意外發現自己中200萬美元大獎（約台幣6,552萬元）。

居住在卡羅爾頓(Carrollton)的女子林賽(Kelly Lindsay)，1月在家附近商店買刮刮樂時，陰錯陽差中獎成了富翁，所買的Money Blitz彩券中得遊戲頭獎200萬美元。

Congratulations to Kelly L. of Carrollton who cashed in a top-prize winning Money Blitz scratcher this week! pic.twitter.com/ql4QaoyYlo — Virginia Lottery (@VirginiaLottery) January 25, 2025

林賽領獎時向樂透官員表示，當她發現店員給錯彩券時，原本還覺得不太高興，沒想到在停車場把彩券刮開後，壞心情立刻變好。

林賽最後選擇一次性領取部分獎金，而非分30年領取全額，最後她把125萬美元（約台幣4,095萬元）帶回家。維吉尼亞彩券官員表示，贏得該彩券頭獎的機率是1,142,400 分之一，目前還有1名頭獎尚未有人出面領取。