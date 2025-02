店員手滑給錯刮刮樂　女不爽刮開彩券「中6千萬頭獎」瞬間嗨爆

▲女拿到錯誤的刮刮樂卻中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子到商店購買常玩的刮刮樂彩券時,沒想到店員竟然拿錯款式,她雖然有點生氣但還是把彩券刮開,意外發現自己中200萬美元大獎(約台幣6,552萬元)。

居住在卡羅爾頓(Carrollton)的女子林賽(Kelly Lindsay),1月在家附近商店買刮刮樂時,陰錯陽差中獎成了富翁,所買的Money Blitz彩券中得遊戲頭獎200萬美元。

Congratulations to Kelly L. of Carrollton who cashed in a top-prize winning Money Blitz scratcher this week! pic.twitter.com/ql4QaoyYlo