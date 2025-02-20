澤倫斯基將見美國特使！　喊話：世界應「選擇和平」而非普丁

▲澤倫斯基將在20日與美國俄烏問題特使凱洛格。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）19日批評烏克蘭總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」引發國際譁然。澤倫斯基則表示，他將在20日與美國俄烏問題特使凱洛格，希冀解決兩國之間的問題，「未來不是與普丁同行，而是與和平同行。」

根據CNN報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在面臨川普批評後表示，他期待烏克蘭人民能夠團結一致、保持勇氣，同時希望美國在與烏克蘭的關係上能夠採取務實且具建設性的態度

澤倫斯基說，「我們正在穩穩地站在自己的雙腳上。我期待烏克蘭的團結，我們的勇氣……還有歐洲的團結，以及美國的務實態度，因為美國就像我們一樣，同樣需要成功。」

澤倫斯基提到，他將在20日會見美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg），「希望這次會晤以及我們與美國的整體合作能夠是建設性的，這對我們來說至關重要。」

此外，澤倫斯基也說，世界應該選擇一個和平的未來，而不是讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）來決定未來的走向，「未來不是與普丁同行，而是與和平同行。這是全世界每個人的選擇，看是要站在普丁那邊，還是站在和平這邊？而我們應該選擇和平。」

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