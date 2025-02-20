普丁大讚美俄會談成果！　強調談判「從未排除烏克蘭」

▲普丁肯定本次俄美會談的結果。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日肯定本次俄美會談的結果，同時強調，烏克蘭不會被排除在結束戰爭的談判之外，莫斯科從未拒絕重返談判桌，但若俄美之間的信任度無法提升，那麼將無法解決這些問題。

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）在19日的談話中，對美俄會談結果表示肯定，雙方皆同意設立關於烏克蘭問題的談判團隊，並探討如何改善雙邊關係。他形容，美俄之間的關係，在前總統拜登執政期間跌破冰點，「在我看來，這是恢復在多個共同關心領域合作的第一步。」

普丁強調，如果俄美之間的信任程度無法提高，將無法解決包含烏克蘭危機在內的各種問題。

此外，普丁表示，俄羅斯從未拒絕與歐洲國家或基輔對話，相反，是他們拒絕與莫斯科談判，「如果他們想談，請便，讓這些談判進行吧。我們也準備好重返談判桌，沒有人要把烏克蘭排除在外。」

自美國總統川普（Donald Trump）去年11月勝選以來，普丁曾多次對他表達正面評價，這次他也稱讚川普在面對美國盟友的「粗魯行為」時表現得相當克制，他也表達了想要舉行峰會的意願，但安排會面還需要時間。

普丁說，「我們目前的處境不是單純見面喝杯茶、聊聊未來就能解決的。我們需要確保雙方團隊能夠事先準備好極為重要的議題，這些議題對美俄雙方至關重要，其中當然包括烏克蘭問題，但不僅限於此。我們必須找到讓雙方都能接受的解決方案。」

普丁也提到，川普在競選期間曾多次承諾要在24小時內結束烏克蘭戰爭，但現在川普已經改稱需要6個月，「這很正常，因為川普現在開始接收到新的資訊，這也改變了他的應對方式。」