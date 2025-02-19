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婚禮當天住家突然爆炸　新娘「穿禮服奔回火場找毛孩」1家人失蹤

婚禮當天住家突然爆炸　新娘「穿禮服奔回火場找毛孩」1家人失蹤。（合成圖／翻攝自X與募款網站GoFundMe）

▲女子舉行婚禮時，家中突然爆炸。（合成圖／翻攝自X與募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一對新人在舉行婚禮當天得知住家突然爆炸起火，身上還穿著婚紗便直奔回家查看，事後慶幸因為舉行婚禮，意外幫助家人逃過死劫，然而目前仍有一名家庭成員下落不明。

事件15日下午5時左右發生在西塞羅(Cicero)，當32歲新娘弗雷托斯(Eleni Vrettos)正在舉行婚禮時，位於中央大街(Central Avenue)2200號街區的住家突然爆炸，讓她和丈夫還來不及換下禮服便奔回家中。

弗雷托斯表示，「我身上穿著婚紗跑過來，後來在鄰居家的院子中看到，現場到處都是煙霧」。消防人員懷疑，爆炸發生原因可能與瓦斯外洩有關，爆炸和嚴重火勢還波及到附近2棟建築，共11個家庭受到影響。

弗雷托斯表示，雖然當下不敢置信，但事後她反而覺得自己十分幸運，如果不是剛好在那個時間點舉行婚禮的話，她與6名家人很有可能全都會在家中，「我和我所有的家人可能都會死，婚禮救了我們的命」。

事發時，雖然弗雷托斯幾乎所有親戚都去參加婚禮，警消仍在火場中發現一名身分不明的人，目前尚在確認身分，而爆炸發生後，一名參加婚禮的賓客乘車離開後也下落不明，尚無法確認是否就是死者。

弗雷托斯表示，房子被炸毀除了童年的回憶沒了，最讓她傷心的是家中養的6隻貓當時也在屋內，「爆炸發生太突然，我的毛孩們根本就來不及逃出，雖然我很想去廢墟中找牠們，但是消防員不讓我們靠近」，目前已在GoFundMe上發起募款，希望大家能幫助他們重建家園。

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