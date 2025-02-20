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美國防部長擬下令削減開支　未來5年「每年砍8％」

▲▼美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲赫格塞斯近日指示五角大廈及軍方高層提出削減開支方案。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓19日專電

華盛頓郵報19日報導，美國國防部長赫格塞斯近日指示五角大廈及軍方高層提出削減開支方案，以未來5年每年減少8%為目標。這將是2013年來最大的刪減規模，預料會遭兩黨國會議員反對。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，根據其所取得的一份國防部備忘錄，赫格塞斯（Pete Hegseth）在18日要求五角大廈及軍方高層，於2月24日前提出削減開支方案，未來5年，每一年削減8%。

報導指出，這份備忘錄列出17類不受影響的項目，包括在美墨邊界的部署、核武及飛彈防禦的現代化、單程無人機（或稱自殺無人機）和其他軍火採購。

報導說，備忘錄也提到，會繼續為美軍印太司令部（USINDOPACOM）、北方司令部（USNORTHCOM）與太空司令部（USSPACECOM）提供資金。

華郵指出，值得注意的是，備忘錄沒有提到歐洲司令部（USEUCOM），該司令部在協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵戰略中扮演重要角色；負責中東地區的中央司令部（USCENTCOM）及非洲司令部（USAFRICOM）也不在名單上。

美國國防部2025年財政年度預算為8500億美元（約新台幣27兆8424億元）。美媒「軍事時報」（Military Times）報導，未來5年、每年削減8%，代表2030年的國防支出約是5600億美元。這將是自2006年財政年度以來最低的國防預算。

「軍事時報」報導，如果沒有刻意大幅增減預算，過去對國防預算成長的預測顯示，2030年財政年度的軍事支出將會達到約9000億美元。也就是說，5年後，赫格塞斯提議的這個刪減方案，累計刪減預算將會超過3000億美元。

華郵預期，這個刪減規模在國會將遭到兩黨的反對，國會普遍認為，大規模軍費支出有其必要性，特別是為了嚇阻來自中國和俄羅斯的威脅。

報導指出，美國在2013年曾啟動強制預算削減機制，導致國防預算大為縮減，對軍事訓練和戰備能力產生負面影響，曾被五角大廈視為一場危機。這次的預算削減方案如果獲得採納，將是自2013年以來的最大刪減規模。

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