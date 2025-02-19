孕婦超音波檢查發現罕見「胎中胎」　未出生男嬰體內有2個胎兒

▲孕婦體內男嬰發現胎中胎現象。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名懷胎9個月孕婦前去醫院檢查時，意外發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒，是醫學上罕見的胎中胎（Fetus in fetu，又稱寄生胎）現象，平均每50萬分之一的機率才有可能發生。

事件發生在馬哈拉施特拉邦阿姆勞蒂(Amravati)，一名32歲孕婦懷胎35周去醫院例行產檢，然而超音波檢查時意外發現腹中男嬰有異常狀況，男嬰的體內竟然藏有2個胎兒骨骼。

Baby boy is found to have two FETUSES growing inside his tummy that were once his siblings https://t.co/irMaG46jFS — Daily Mail US (@DailyMail) February 19, 2025

婦產科醫生阿加瓦爾(Prasad Agarwal)表示，「我最初嚇了一跳，然後又重新檢查了超音波圖像，應該是胎中胎案例，由於之前的超音波檢查都沒有發現、情況又非常罕見，所以我特別和幾位醫生一起研究，最後證實了結果」。

這名孕婦於2月1日順利產下男嬰，醫生們後來也為男嬰進行手術，成功取出體內2個胎兒遺骸，幸好母親和男嬰事件後健康情況都非常良好。

胎中胎是一種罕見先天疾病，指的是發育不全的胎兒被包裹在另一名胎兒體內，目前尚不清楚具體發生原因，懷疑有可能與同卵雙胞胎發育過程中發生異常導致。