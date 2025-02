孕婦超音波檢查發現罕見「胎中胎」　未出生男嬰體內有2個胎兒

▲孕婦體內男嬰發現胎中胎現象。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名懷胎9個月孕婦前去醫院檢查時,意外發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒,是醫學上罕見的胎中胎(Fetus in fetu,又稱寄生胎)現象,平均每50萬分之一的機率才有可能發生。

事件發生在馬哈拉施特拉邦阿姆勞蒂(Amravati),一名32歲孕婦懷胎35周去醫院例行產檢,然而超音波檢查時意外發現腹中男嬰有異常狀況,男嬰的體內竟然藏有2個胎兒骨骼。

