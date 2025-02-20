亞利桑那州2架小飛機空中對撞！　釀2死

Midair Collision in Arizona



A tragic morning at Marana Regional Airport



Two small planes collided midair



A Cessna 172S managed to land after the collision but Lancair 360 crashed in flames, killing at least two.



With no control tower, pilots had to rely on radio… pic.twitter.com/fdGtbB0TTS — Taymur Malik (@Taymur959) February 19, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國亞利桑那州（Arizona）一座地方機場19日發生空中相撞事故，2架小型飛機在空中碰撞，造成2人死亡。

▲亞利桑那州小飛機相撞。（圖／翻攝X）



國家運輸安全委員會（NTSB）表示，事故發生於當地時間19日上午8時28分，涉及一架塞斯納172S（Cessna 172S）與一架蘭塞爾360 MK II（Lancair 360 MK II）。事發地點為馬拉納區域機場（Marana Regional Airport），該機場位於土桑（Tucson）西北方。

根據NTSB初步調查，兩架飛機在12號跑道（Runway 12）的上風側發生碰撞。

塞斯納172S 在事故後成功降落，未發生重大損害。蘭塞爾360 MK II 則墜毀在機場另一條跑道附近，並發生墜毀後起火。

馬拉納警方（Marana Police Department）確認事故造成2人死亡，但未透露傷者具體情況。馬拉納鎮政府（Town of Marana）在聲明中表示，每架飛機上均載有2名乘客，但未提供生還者的詳細資訊。

目前，機場已全面關閉，以配合調查。