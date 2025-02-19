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社會 社會焦點 保障人權

以為媳婦「摔倒有腦瘤」　彰化里長老父現身：不知兒子會打人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化吳姓里長（52歲）涉嫌對妻子揮拳，造成妻子（58歲）頭部重創倒地急救，最後仍傷重不治；里長爸爸今天現身，他說兒子從母親過世後約1年多都沒回家，也不知道媳婦被打，只聽兒子說「她摔倒有腦瘤」，曾去醫院看過3次，但媳婦都在加護病房急救，並誇讚媳婦人很好，熱心鄰里，還從家裡拿錢為里民送餐。

▲吳里長爸爸現身。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳里長爸爸現身。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳里長po文自清妻子倒下他不在現場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳里長po文自清妻子倒下他不在現場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

里長父親說，妻子（里長媽媽）過世後就再也沒有看過兒子，之前在桃園有娶媳婦（指兒第一段婚姻），孫女已經成人，現在當里長，也要送餐也要服務里民，等到媳婦送醫住院才聽兒子說是摔倒昏厥因為有腦瘤，他看兒子與媳婦感情很好，不知道兒子會打人。

案發於去年12月20日（冬至前一天），當時里長與妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送社區長者。雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男疑對其頭部揮重拳後離去。

▲彰化某吳姓里長愛妻出名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳姓里長與妻子合照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，昏迷指數一度僅剩3。經院方42天的搶救，於大年初二宣告不治。檢警當時也傳喚里長、廚媽及相關人等作筆錄，檢方進一步解剖，釐清死因真相。

昨日檢警拘提吳姓里長到案，里長坦承犯行，檢方認定里長有殺人犯意，依殺人罪及家暴罪嫌向彰化地方法院聲請羈押禁見，法官連夜偵訊，深夜裁准。

▲彰化某吳姓里長涉嫌動手毆妻致死遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化吳姓里長涉嫌動手毆妻致死，遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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