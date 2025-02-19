人設翻車！瞎扯妻腦瘤PO文自清　里長認了揮重拳致死遭收押

▲彰化某吳姓里長涉嫌動手毆妻致死遭收押，他曾po文自清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

愛妻形象破滅！彰化一名吳姓里長竟僅因煮湯圓意見不合，涉嫌對妻子施暴揮拳，造成妻子頭部重創倒地，送醫急救42天於大年初二傷重身亡，期間里長還在臉書po文稱「妻子是腦瘤昏厥，他當時去送湯圓」，試圖製造不在場證明，昨(18日)里長被檢警拘提到案，坦承傷害致死，經移送複訊，檢察官依涉殺人及家暴等罪嫌聲押禁見，法官裁定准押。

▲彰化某吳姓里長po煮湯圓圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案發於去年12月20日(冬至前一天)，當時里長妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送社區長者。雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男對其揮拳，重擊其頭部後離去。

妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，昏迷指數一度僅剩3。經院方42天的搶救，於大年初二宣告不治。檢警當時也傳喚里長、廚媽及相關人等作筆錄，檢方進一步解剖，釐清死因真相。

針對妻子驟逝，里長曾接受媒體採訪，並po文自清，他說太太就醫後才發現前腦有一顆腫瘤，「應該是腫瘤導致她昏厥」，事發當時他跟太太是在幫里民煮湯圓，他煮完後離開現場去送餐，「妻子已經人不舒服，等廚媽要我回去時老婆就躺在地上，我馬上就打119叫救護車，當時還有一位宮廟委員跟我回去，一起幫我跟救護人員把人抬上擔架，妻子離世，他難過萬分。」

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

吳里長自從妻子住院期間，曾po文要好友們為她集氣，「我在她耳邊說，好朋友都在關心她，要勇敢撐下去」；妻子過世後，里長經常在個人臉書自述妻子是一名心美善良的的女人，「結婚這些年，我們從來（在家不會吵架），我除了出差外宿也都乖乖晚上回家陪她，因為她都會擔心我，都希望不要那麼累要回家休息。」

▲吳姓里長愛妻出名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今看來，他po的愛妻文無疑是在為自己的犯行掩飾；昨天深夜經移送地院，法官裁定被告經訊問後坦承傷害致死犯行，且有卷內證據可佐，其犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串及滅證之虞，非予羈押顯難進行追訴，有羈押之必要，裁定准予羈押並禁止接見通信。