因家暴離婚！彰化里長打死第二任妻被收押　家屬曝死者一直忍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化53歲吳姓里長涉嫌重拳將60歲的妻子毆打致死遭到羈押禁見，消息傳回娘家，家人非常感謝司法能還給死者一個公道，同時透露吳里長10年前有段婚姻，因家暴離婚再娶，當時極力勸阻但勸不聽，如今被打到頭破血流、昏迷指數3住進加護病房，最後仍傷重不治，讓家人相當不捨。

▲彰化里長毆妻案，被害人住加護病房急救42天，仍因傷重過世。（圖／家屬提供）

案發於去年12月20日(冬至前一天)，當時里長與妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送社區長者。雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男疑對其頭部揮重拳後離去。

▲彰化里長毆妻傷重不治曾po文自清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，昏迷指數一度僅剩3。經院方42天的搶救，於大年初二宣告不治。檢警當時也傳喚里長、廚媽及相關人等作筆錄，檢方進一步解剖，釐清死因真相。

家人無奈地說，「有甚麼事情小姑都隱忍，被打也不會回家說」，曾有一次，在廟前有人看到里長舉起手要打妻子，也知道小姑至少有4、5次遭家暴，但沒有通報、也不去驗傷，身為娘家人當然很生氣。

▲彰化里長經常po夫妻合照圖曬恩愛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「里長平時沒有與娘家互動」，有一次一名好心的鄰居氣得質問里長「你是不是有打老婆」，里長立刻推說「是她自己跌到的」。據了解，里長10年前有段婚姻，因家暴離婚再娶，當時女方家人極力勸阻，但也勸不聽。

案發當時是去年12月冬至前一天，里長在土地公廟前打妻子，家人說，「有的說是用拳、有的說是煮大鍋用的鐵勺」，眾說紛紜，但無論如何要感謝檢警還給家屬一個交代，看到里長不斷po文自清，試圖製造不在場證明，就感到他是在逃避事實。

▲彰化里長在妻子送醫後，還po送湯圓圖自清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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