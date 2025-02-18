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里長在社區廚房吵架「重拳打頭」殺死妻子　涉殺人罪聲押禁見

▲彰化一名里長涉嫌重拳殺死妻子。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化一名里長涉嫌重拳殺死妻子遭檢方聲請羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名男里長去年底因與妻子在社區廚房工作，疑分配意見不合，涉嫌對妻子施拳，造成妻子頭部重創倒地。經送醫急救42天後，於今年大年初二（1月30日）不治身亡，享壽60歲，今(18日)警方將里長依故意傷害致死罪嫌移送彰化地檢署複訊。檢方認定里長有殺人犯意，依殺人罪及家暴罪嫌向彰化地方法院聲請羈押禁見。

案發於去年12月20日（冬至前一天），當時里長妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送社區長者。里長疑因工作分配問題與妻子發生爭執，對其施拳，重擊其頭部後離去。妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，昏迷指數一度僅剩3。經院方42天的搶救，仍宣告不為治。檢方已進行解剖，釐清死因。

該名里長在妻子住院及過世前間，經常在個人臉書自述妻子是一名心美善良的的女人，並提及「結婚這些年，我們從來（在家不會吵架），我除了出差外宿也都乖乖晚上回家陪她，因為她都會擔心我，都希望不要那麼累要回家休息。」

針對妻子驟逝，里長曾接受媒體採訪，並po文自清，該篇貼文近日也遭刪除，他說，太太就醫後才發現前腦有一顆腫瘤，應該是腫瘤導致昏厥，事發當時他跟太太是在幫里民煮湯圓，煮完後離開現場去送餐，妻子已經人不舒服，「等廚媽要我回去時老婆就躺在地上，我馬上就打119叫救護車，當時還有一位宮廟委員跟我回去」，一起幫忙把人抬上擔架，妻子離世，他難過萬分。

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