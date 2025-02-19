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彰化惡里長「拳頭打死妻」　煮湯圓目擊慘案...志工嚇哭

▲彰化某吳姓里長愛妻出名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化某吳姓里長平日以愛妻出名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化53歲吳姓里長坦承重拳毆妻致死遭羈押禁見，一名知情親友po文揭發他的「愛妻良夫假象」，指吳妻常遭里長言語羞辱、拳腳相向，案發後，吳不僅向家人隱匿60歲妻子的傷勢，還聲稱妻子的傷是腦瘤舊疾，更令人氣憤的是，吳還威脅恐嚇目擊者，若透露事發經過，將對其不利。

該名親友還原案發當天經過指出，去年冬至前一天（12月20日），里長與妻子在綠能站準備湯圓時，因為備餐工作分配的意見不合，竟對妻施以多次拳擊，重重擊打她的頭部後，揚長而去，留下妻子一人繼續工作，吳妻接下來開始感到身體不適，隨即出現腦震盪的嘔吐症狀，讓在場志工驚慌失措，甚至有人哭出聲來。

▲彰化某吳姓里長涉嫌動手毆妻致死遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳里長po文圖自清妻子倒下他不在現場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

里長妻子被救護車送往彰濱秀傳醫院緊急手術，該名親友指出，吳里長卻假裝在臉書關心妻子、分享住院消息，卻對施暴的真相隻字不提像是一位「愛妻良夫」，不僅刻意隱瞞傷勢，也不透露手術醫院，企圖隱藏真相；甚至還進一步威脅目擊者，恐嚇當天在場的志工，若透露事發經過，將對其不利。

由於吳妻情況迅速惡化，醫生診斷，她的腦部因重擊導致瘀血與腫塊，須在加護病房救治，今年1月31日大年初二傷重不治，吳里長因為毆妻致死遭羈押禁見，震驚地方，該名親友也不忘在文末提醒，「家暴零容忍」願我們能在未來面對暴力時，不再選擇沉默，而是勇敢地說「不」，為受害者發聲，為正義站出來。

▲彰化里長毆妻到頭破血流住加護病房急救42天傷重過世。（圖／家屬提供）

▲彰化里長毆妻到頭破血流住加護病房急救42天傷重過世。（圖／家屬提供）

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